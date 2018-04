– Det er vel større sjanse for at det blir streik i natt enn det har vært på mange år, sier Christopher Lossius.

Han er blant de forbipasserende som tar imot løpeseddel og bolle fra LO på Torgallmenningen på lørdag.

Lossius viser til at det i år er et hovedoppgjør der mange temaer skal løses.

– Pengene er de vel enige om. Det blir nok verre å enes om pensjonsspørsmålene. Men det skal bli spennende å se om de får til en utjevning på AFP og tjenestepensjon, sier Lossius.

Skulle det bli streik regner han selv med å merke det ved at regngjøringen og kantinen på jobben rammes.

Får ikke AFP

Også Beate Tvedt Johannessen fra Handel og Kontor, som deler ut løpesedlene om den varslede streiken tror pensjonsdelen av lønnsforhandlingene bli verst å komme i land med.

– For oss kvinner er det utrolig viktig at vi når frem med kravet om pensjonsopptjening fra første krone i tjenestepensjonen, og at man får tettet de største hullene i AFP-ordningen.

Johannessen bruker seg selv som eksempel.

– Jeg har selv hatt for liten stillingsbrøk til å noen gang kunne få AFP. Og det gjelder mange deltidsarbeidende kvinner som eksempelvis jobber i butikk, sier hun.

Færre ferger

I løpesedlene som blir delt ut i den kalde vinden på Torgallmenningen slås det fast at om meglingen ikke fører frem ved midnatt, blir det streik fra søndag morgen.

Rundt 30 000 av LOs medlemmer tas da ut i streik og rundt 6000 av YS sine medlemmer. Det som i første omgang vil bli mest merkbart i Hordaland er at flere avganger for en rekke fergestrekningen i fylket vil bli stanset.