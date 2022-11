Trippelt rentehopp i Sverige

Den svenske sentralbanken sier renten skal ytterligere opp.

Stefan Ingves har vært Sveriges sentralbanksjef i 17 år. Ved nyttår går han av.

Skyhøy inflasjon har preget Sveriges økonomi det siste året. For å bekjempe prisveksten har Riksbanken hevet renten fra null til 2,5 prosent på mindre enn ett år.

Etter forrige rentemøte i september sa Riksbanken at renten skulle heves med 0,5 prosentpoeng. I mellomtiden har de altså valgt å gå mer agressivt til verks.

– Ledelsen vurderer at pengepolitikken må strammes mer inn for å bringe inflasjonen tilbake til målet, skriver Riksbanken i en pressemelding.

I oktober steg inflasjonen i Sverige til 10,8 prosent på årsbasis i september fra 9,8 prosent måneden før. Inflasjonstallet var overraskende høyt, og det var derfor bred enighet om at Riksbanken ville sette opp renten med 0,75 prosentpoeng i dag.

Ved Riksbankens forrige rentemøte i slutten av september leverte sentralbanken et rentehopp på et helt prosentpoeng. Det var det høyeste rentehoppet i Sverige siden 1993.

Riksbanken har kun seks rentemøter i året. Derfor må de ta høyde for at det er lenge til neste mulighet for å heve renten.

Skal videre opp

– Renten ventes å stige ytterligere ved inngangen til neste år til i underkant av 3 prosent. I tråd med tidligere prognoser vil Riksbanken fra årsskiftet la beholdningen av verdipapirer avta i takt med forfall. Dette innebærer også en viss innstramming i pengepolitikken, skriver Riksbanken i dagens pressemelding.

Seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets sier at dagens rentebeslutning og rentebanen var som forventet.

– De gir ingen indikasjoner på en reduksjon igjen og er i tråd med hva de har kommunisert. Det etterlater en sannsynlighet for at det kan komme enda flere hevinger utover våren, men med det signaliserer de at mye av jobben allerede er gjort og de vil se hvordan utviklingen blir fremover, sier han.

Kraftig boligprisfall

I oktober falt boligprisene i Sverige med tre prosent fra måneden før. Hardest medfart var det for eneboliger, som falt 3,8 prosent gjennom måneden.

Ikke siden tidlig 90-tall har de svenske boligprisene falt så bratt, skriver Bloomberg.

Ifølge Oddmund Berg endrer ikke torsdagens rentebeslutning boligprissituasjonen i Sverige noe særlig.

– På marginen var ikke renteendringen stor, og det spiller nok ikke en veldig stor rolle for boligprisutviklingen, sier Berg.

Han forklarer at bakgrunnen for sjokket i boligprisene ligger bak oss, fordi det skjedde i fjor da Riksbanken gikk fra å signalisere nullrente til å heve renten kraftig.

De siste 12 månedene har boligprisene falt 10 prosent i Sverige, mens de har steget 2,7 prosent i Norge.

Går av etter 17 år

Ved nyttår er det slutt for sentralbanksjef Stefan Ingves. Etter 17 år i stillingen meldte Ingves sin avgang i juni.

Dagens renteheving var derfor hans siste.

Han ble i 2015 den første svenske sentralbanksjefen til å sette renten i minus. Året etter ble renten satt ned til minus 0,5 prosent.

– Disse årene har vært år fulle av hendelser og stimulering, og en stor ære å få lede Riksbankens arbeid sammen med mine kolleger i styret, fullmektige og alle de smarte og dedikerte ansatte i banken, sa Stefan Ingves i pressemeldingen hvor han annonserte sin avgang.