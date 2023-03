Sp sier nei til Equinors kraftsluk: – Ekstremt kortsiktig

Partier som SV og Rødt mener at Equinor bør gå for fangst og lagring av CO₂ på Melkøya, i stedet for å skifte ut gasskraft med store mengder strøm fra land.

I et svar til Stortinget i forrige uke pekte olje- og energiminister Terje Aasland på at Equinor droppet CO₂-rensing fordi det «ville være et mer komplekst prosjekt med større risiko for økte kostnader».

Ifølge Equinor vil forlengelsen av levetiden på Melkøya-anlegget kunne bli utsatt hvis selskapet må droppe elektrifisering og gå for CO₂-rensing. Men selskapet mener det er teknisk mulig å gjøre det.

Equinor mener at elektrifisering vil koste rundt 1.700 kroner pr. tonn CO₂ som kuttes, mens CO₂-rensing vil koste inntil 6.500 kroner tonnet. Ifølge Equinor har myndighetene satt et slags tak for kostnadene for klimakutt på om lag 2.000 kroner tonnet.

De fleste klimatiltakene i Miljødirektoratets oppskrift på klimakutt («Klimakur») er oppgitt til å koste under 1.500 kroner tonnet.

En løsning med CO₂-rensing ville kreve to nye gassturbiner for å sikre nok energi, opplyser Equinor. Da måtte Melkøya også utvides med 18.000 kvadratmeter, og LNG-anlegget ville måtte stenges i et halvt år, sier selskapet.

I tillegg er det for lite kapasitet i dagens rørledning til all CO₂-en som måtte lagres, og det ville trolig kreve nytt rør, ny brønn og trolig også et nytt reservoar, hevder Equinor.