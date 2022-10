Analytiker om Equinors muligheter: – Nå eller aldri

Olje- og gasskjempen leverte et knallsterkt kvartalsresultat. Analytiker forventer flere oppkjøp fremover.

Equinors justerte resultat i tredje kvartal er sterkere enn ventet på rekordhøye 249 milliarder kroner.

Et av spørsmålene som melder seg er hva selskapet skal bruke alle pengene på.

I kvartalsresultatet ble det kjent at selskapet jekker opp utbyttet med 6,5 milliarder. Totalt skal selskapet betale ut et ekstrautbytte på 22,8 milliarder kroner.

Samtidig betalte Equinor 174 milliarder i skatt i tredje kvartal.

– Inntjeningen gjør at vi kan fortsette å investere i energiomstillingen, samtidig som vi bygger robusthet for usikre tider, sa konsernsjef i Equinor, Anders Opedal i en uttalelse etter resultatfremleggelsen.

Aldri vært bedre oppkjøpsmuligheter

Det gjenstår en god slump med penger på bok for oljekjempen. Analytiker i ABG Sundal Collier, John Olaisen, forventer at Opedal gjør alvor av fornybarstrategien til selskapet.

– Det blir spennende å se hva de bruker all cashen til. Det siste året så har de brukt cashen på å øke utbyttet, og betale tilbake aksjer. Om de kommer til å gjøre store oppkjøp er det mange som spør seg om.

Analytikeren tror det kan komme noen store investeringer innen olje- og gass, men at det er på fornybarsiden mulighetene ligger.

– Hvis Equinor skal øke sin satsing på fornybar så har det aldri vært bedre tider enn nå, og det kommer aldri til å bli bedre tider heller. Olje- og gassprisen er skyhøy og aksjekursen er skyhøy mens på fornybar er det dårlig lønnsomhet i prosjekter og aksjene er langt nede, sier han.

Olaisen trekker frem det danske fornybarselskapet Ørsted som en mulig oppkjøpskandidat. Aksjekursen ligger på rundt 640 danske kroner, men om et år eller to kan den være langt høyere, tror analytikeren.

– Det er now or never, sier han.

Lavere produksjon og høyere investeringer

Det var få overraskelser i kvartalsrapporten fra Equinor. Analytikere i Sparebank 1 Markets og ABG Sundal Collier merker seg likevel at selskapet ser for seg et produksjonsfall fra en tidligere forventet økning på to prosent, ned til én prosent økning i 2022.

– Produksjonen er så stabil og stødig at olje og gasspriser blir veldig dominerende. Det er nesten litt kjedelig sånn sett, sier Olaisen.

Årsaken til det forventede fallet i produksjonen skyldes at fase 2 for Johan Sverdrup er ventet utsatt til starten av desember. Opprinnelig var det planlagt start i oktober.

– Produksjonen vil gå litt opp neste år på grunn av Sverdrup i fase to, også blir det stabilt i fire til fem år før den begynner å falle kraftig, tror han.

Forventningene til investeringer (capex) er noe høyere enn ventet. Mellom 2022 og 2025 forventer Equinor investeringer på totalt 44,5 milliarder dollar.

Analytiker i Sparebank 1 Markets, Teodor Sveen-Nilsen skriver i en oppdatering at de ventede økte investeringene blant annet kan knyttes til inflasjonsrelaterte kostnader.

– Det er ikke dramatisk, men vi får se om det ikke er litt for lavt, gitt den inflasjonen man ser om dagen, sier John Olaisen i ABG Sundal Collier.