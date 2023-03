Sentralbanken i Sveits vil støtte Credit Suisse om nødvendig

Etter en dramatisk dag på børsene, forsikrer sentralbanken i Sveits at det ikke er direkte risiko for at bankproblemene i USA smitter til landets banker.

Sentralbanken i Sveits (SNB) kommer til unnsetning etter den verste børsdagen noensinne for den sveitsiske storbanken Credit Suisse.

«Credit Suisse tilfredsstiller kravene til kapital og likviditet som er pålagt systemviktige banker. Hvis nødvendig, vil SNB tilføre CS likviditet», heter det i meldingen fra SNB onsdag kveld.

Den sveitsiske sentralbanken og finanstilsynet (FINMA) understreker at «problemene til enkelte banker i USA ikke utgjør en direkte risiko for smitte til de sveitsiske finansmarkedene».

De viser også til at de strenge kapital- og likviditetskravene som gjelder for landets finansinstitusjoner sikrer stabilitet.

Milliardras

Credit Suisse-aksjen falt 24 prosent i løpet av dagen, og utløste full krisemodus på børsene i Europa, også på Oslo børs. Markedene var allerede på tå hev etter bankkollapsene i USA de siste dagene.

Som følge av det store børsfallet er finanstilsynet i Sveits nå i tett kontakt med Credit Suisse, men forsikrer altså at den fortsatt er innenfor kravene.

Det har lenge hersket usikkerhet rundt Credit Suisse, men panikken tiltok for alvor etter at den største aksjonæren uttalte at det ikke var aktuelt å skyte inn mer penger i banken.

En rekke andre banker falt også tungt, kort tid etter at bankkollapsen i USA sendte sjokkbølger gjennom markedene. Til og med norske DNB falt over 4 prosent.

Frykten er at manglende tillit til bankene, kan utløse en ny finanskrise.

– Det vi har sett i dag, med et videre stort fall for europeiske bankaksjer er jo litt skremmende. Spørsmålet er om det er flere lik i skapene, som igjen kan forverre situasjonen. Hvis man ikke har tillit til banksystemet, da er løpet kjørt, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.