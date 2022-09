Nordea selger seg ut av gruveselskapet Nordic Mining

(E24) – Selv om det finnes formell godkjenning av dumping av masse i sjøen fra myndighetene, så tror vi ikke at dette er noe våre fondskunder ønsker at vi investerer i, sier leder i Nordea.

Rundt 20 aksjonister ble pågrepet under en demonstrasjon mot deponi i Førdefjorden i mai. Nordic Mining har fått konsesjon til å deponere 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.

Gruvedrift i Førdefjorden har skapt kraftig debatt.

Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi for gruveavfall i fjorden, til tross for at dette kan få negativ effekt for truede arter.

I mai i år fikk gruveselskapet Nordic Mining driftslisens. Dette skapte igjen reaksjoner. Blant annet har SV krevd at anleggsarbeidet stanses, skriver E24.

Eric Pedersen, leder for bærekraftige investeringer i Nordea.

Nå selger Nordea, en av selskapets største aksjonærer, seg ut av selskapet.

– Vi har hatt dialog med Nordic Mining rundt bærekraftsaspekter knyttet til driften over lengre tid. Vi har løpende solgt oss ned, og er nå ikke lenger eier i selskapet, sier Eric Pedersen, leder for bærekraftige investeringer i Nordea, til E24.

– Hva er det Nordic Mining gjør som dere mener er feil?

– Det er en konklusjon vi har kommet til over tid. Selv om det finnes formell godkjenning av dumping av masse i sjøen fra myndighetene, så tror vi ikke at dette er noe våre fondskunder ønsker at vi investerer i, sier Pedersen.

Nordea ønsker ikke kommentere salgssummen.

Natur og Ungdom fornøyde

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, er fornøyd med at Nordea trekker seg ut.

– Det er en skikkelig god nyhet, sier hun til E24.

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, har aktivt demonstrert mot deponi i Førdefjorden.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har lenge kjempet mot prosjektet, og mener at tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EUs mineralavfallsdirektiv.

– Det har stor betydning at en seriøs aktør som Nordea trekker seg ut. Vi håper at dette har en effekt på alle andre som vurderer å finansiere prosjektet, sier Gylver.

Sammen med Naturvernforbundet, har Natur og Ungdom saksøkt staten for å stanse deponeringen. De vil senere i høst levere stevning.

Skal utvinne rutil

I 16 år har det norske gruveselskapet Nordic Mining jobbet for å realisere gruveprosjektet i Sunnfjord kommune.

De skal utvinne titanmineralet rutil fra Engebøfjellet som ligger på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal.

I 2016 fikk selskapet grønt lys fra norske myndigheter til en årlig deponering på opptil 250 millioner tonn restmineraler og prosesskjemikalier i Førdefjorden.

Samtidig har langdryge reguleringsprosesser, stadige krav om nye konsekvensutredninger og motstand fra miljøinteresser både lokalt og nasjonalt har bidratt til å dra prosessen ut i tid.

Miljøvernere og sjømatinteresser har kjempet mot prosjektet i alle år.

E24 har enn så lenge ikke lykkes med å få en kommentar fra Nordic Mining.