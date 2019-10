Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge

Domino's Pizza, som eier ti Dolly Dimples-restauranter og 47 Domino's-restauranter i Norge, ønsker å trekke seg ut av landet etter skuffende resultater.

Det kommer frem i kjedens kvartalsrapport torsdag morgen, melder E24.

Konklusjonen kommer etter å ha gjennomført en ekstern gransking av markedene der kjeden er til stede internasjonalt – Norge, Island, Sveits og Sverige.

I rapporten kommer det imidlertid ikke frem hvordan pizzakjeden vil kvitte seg med den norske driften.

– Vi har konkludert at selv om dette er attraktive markeder, er ikke vi de beste eierne av disse virksomhetene. Styret har derfor bestemt å forlate disse markedene på en ordentlig måte, sier Domino’s toppsjef i Vest-Europa, David Wild, ifølge E24.

Målt i norske kroner gikk salget i Norge i tredje kvartal tilbake med 0,3 prosent. På grunn av nyåpninger hadde imidlertid Domino's-restaurantene, ekskludert Dolly Dimples-restaurantene, en vekst på 6,3 prosent. Det sammenlignbare salget for Domino's-restaurantene, også her ekskludert Dolly Dimple’s, endte med et fall i salgsinntektene på 16,5 prosent.