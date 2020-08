Pilotforbundet vil ha munnbind-påbud på flyplassene

Trengsel i sikkerhetskontrollen, reisende fra røde land i taxfreen og folk uten munnbind. Tillitsvalgte og reisende ber om mer smittevern på flyplassene.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

En passasjer ankommer Gardermoen, iført munnbind. Pilotforbundet vil nå ha påbud om dette. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

– Jeg skulle gjerne sett at de tok bekymringene våre litt mer på alvor. Luftfarten er avhengig av at folk føler seg trygge på reisen hele veien. Det hjelper kanskje lite å ha på munnbind om bord på flyet når ingen hadde det på rett før de gikk om bord, sier leder Oddbjørn Ketil Holsether i Pilotforbundet i Parat til NTB.

Pilotforbundet har flere ganger tatt opp bekymringer om manglende smittevern på norske flyplasser med myndighetene, senest i et møte med Avinor.

Blant annet ønsker de munnbind-påbud i ankomst- og avgangshallene, og økt renhold.

– Selv om FHI nå anbefaler at folk som kommer fra røde land har på seg munnbindet, sirkulerer de jo gjennom taxfreebutikker, passkontroller og tar på bagasjetraller. For å hindre overflatesmitte burde man øke renholdet, sier han.

Stusser over reglene

En fersk oversikt fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det er påvist smitte på 32 flyginger bare i løpet av de siste 14 dagene.

Spesielt bekymret er Holsether over sikkerhetskontrollen.

– Der er det veldig trangt, og mange folk går gjennom i løpet av en dag. Et krav om munnbind, og eventuelt visir for dem som jobber der, bedrer også sikkerheten for de ansatte, sier han.

Han etterlyser også bedre rengjøring av boksene som man legger ting i når man skal gjennom kontrollen.

– Reglene i Norge er mindre strenge enn anbefalingen fra europeiske luftfartsmyndigheter. Mange stusser når de kommer fra et strengt smittevernregime, for eksempel i København.

Flere reisende og ansatte reagerer på smittevernrutinene på Gardermoen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.

Klager til FHI

I begynnelsen av måneden skrev Flysmart24 at flere reisende har klagd til Avinor på det de mener er manglende smittevern. De siste ukene har det også tikket inn en rekke varsler til FHI fra privatpersoner om det samme, viser postjournalene.

En av dem skriver at han/hun jobber på Gardermoen og reagerer på at reisende fra røde land tar av seg munnbindene så fort de kommer ut av flyet.

Videre skriver vedkommende følgende:

«Hvorfor «må» reisende som kommer hjem fra røde land innom taxfreebutikkene og handle snus, sjokolade og prøve masse parfymer. De bør jo faktisk rett hjem og i karantene. Dette kan umulig være et nødvendig ærend? Har sett hele familier på 6–7 stk. fra røde land virre rundt i butikken i 30–40 minutter.».

– Slike henvendelser fra privatpersoner tas til etterretning, og vi tar med innspillene i vårt løpende arbeid med oppdatering av råd, skriver kommunikasjonsrådgiver Erik Bull-Valen i FHI en e-post til NTB.

Guldvog: – Skjønner bekymringen

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at han skjønner bekymringene og påpeker at det allerede finnes en munnbind-anbefaling for folk som kommer fra røde land.

– Flyplassmyndighetene og operatørene har også en viktig oppgave med å tilrettelegge sånn at folk ikke står trangt. Og det er vi helt enig i, sier Guldvog.

Han sier at de har løpende dialog om dette.

– Helsemyndighetene bestemmer

Pressevakt Nora Hoberg Prestaasen i Avinor skriver følgende i en e-post til NTB:

– Det er norske helsemyndigheter som anbefaler smitteverntiltak, og innføringen av munnbind som et koronatiltak på norske flyplasser er ikke et av de anbefalte tiltakene fra Helsedirektoratet eller FHI.

Videre skriver hun at renholdet er tilpasset det til enhver tid gjeldende behov, og at fokuset er stort på berøringspunkter i terminalene som hyppig brukes av passasjerene.

Når det gjelder sikkerhetskontrollen, påpeker hun at de samme smitteverntiltakene gjelder der som på resten av flyplassene.