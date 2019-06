Den tidligere byrådslederen er blitt ny toppsjef i boligbyggelaget.

Ap-politikeren Schjelderup vekket oppsikt da han overraskende gikk av som byrådsleder i Bergen 25. april i år, til tross for at han selv gjentatte ganger hadde bedyret at han skulle sitte i jobben frem til høstens valg.

Hans etterfølger ble daværende skolebyråd Roger Valhammer, som Schjelderup selv hadde hentet inn i byrådet året før.

Schjelderup hadde ikke noen umiddelbare fremtidsplaner utover å «lese noen bøker» da BT spurte ham om dette etter at nyheten sprakk.

Helge Skodvin

Ikke planer

I samme tidsrom som avgangen, gikk imidlertid søknadsfristen som konsernsjef i Bergen og omegn boligbyggelag (BOB) ut.

Den kjente KrF-politikeren Terje Gilje hadde posisjonen som konsernsjef i 15 år, frem til han varslet sin avgang i fjor.

Konfrontert med dette, avviste Schjelderup overfor BT at dette var noe han hadde vurdert.

– Jeg har ikke hatt tid eller anledning til å reflektere over andre jobber, ei heller BOB. Nå skal jeg ta noen dager helt fri, lese bøker og jobbe i hagen, og så skal jeg begynne å følge med hva som finnes av ledige stillinger, skrev han i en melding.

Fakta: BOB BOB er det tredje største boligbyggelaget i Norge med cirka 160 ansatte, hovedkontor i Bergen sentrum og med regionskontor i Førde.

BOB har i dag nesten 70.000 medlemmer og forvalter nær 24.000 boliger.

BOB, som er initiativtaker til næringsklyngen Proptech Innovation , er også en betydelig forvalter av næringseiendom i Bergensregionen, med ansvar for om lag 600.000 m² eiendom. BOB er organisert som et konsern med flere datterselskaper, som alle har til oppgave å realisere boligbyggelagets mål som fastsettes av konsernstyret.

Konsernets omsetning var i 2018 på rundt 570 millioner kroner, med et resultat før skatt på cirka 20 millioner kroner og en bokført egenkapital på nær 720 millioner kroner. X

Fikk jobben likevel

Mens Schjelderup gikk av på torsdagen, gikk søknadsfristen ut søndagen. Mandagen fikk han deretter et direkte spørsmål om han hadde søkt.

– Nei, har ikke søkt, var svaret fra Schjelderup.

Til tross for det ble han i dag presentert som ny sjef i boligbyggelaget. Schjelderup har ikke svart BTs telefonoppringinger.

I en sms skriver han deretter at han er på plass og treffer de ansatte. Han presiserer at han ikke søkte på jobben.

– Fikk en telefon en uke etter at jeg sluttet som byrådsleder, skriver han.

Schjelderup tiltrer i jobben 1. september. I vervet som konsernsjef for boliggbyggelaget tjener han småpene 2,2 millioner kroner i året.

Gleder seg

I en pressemelding fra BOB fredag, understreker lister de opp bakgrunnen til Schjelderup som blant annet inneholder ledererfaring fra blant annet Statoil, Bergenscenarier og Kavlifondet. I tillegg kommer de politiske vervene.

– Jeg gleder meg stort til å begynne i BOB, som har som visjon å bygge fellesskap. Jeg har stor tro på samvirkemodellen, der medlemmene er eiere og overskuddet pløyes tilbake i form av ny boligbygging og konkurransedyktige tjenester til medlemmer og kunder, sier Schjelderup i pressemeldingen.