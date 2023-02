Flyktninghjelpen etterlyser hjelp til jordskjelvrammede i Syria: – Hvert minutt teller

Det haster med å få inn hjelp til jordskjelvrammede i Syria, ifølge Flyktninghjelpen. Utenriksdepartementet vurderer ytterligere støtte.

Syriske redningsmannskaper leter etter overlevende og døde i ruinene av en sammenrast bygning i byen Aleppo.

NTB

– Mens vi snakker, ligger barn og gamle under ruinene. Unge menn prøver å grave dem fram med hendene. De har ikke utstyr. For hvert minutt som går uten at vi får inn hjelp utenfra, går liv tapt, sier Flyktninghjelpens medierådgiver i Midtøsten Ahmed Bayram til NTB.

Flere enn 5.000 mennesker er så langt bekreftet omkommet i jordskjelvet som natt til mandag rammet Tyrkia og Syria, ifølge oppdaterte tall fra begge land. Verdens helseorganisasjon (WHO) frykter at tallet på døde kan komme opp i over 20.000.

Må tære på vinterlagre

Mens tusenvis av hjelpearbeidere allerede er på vei til eller har ankommet Tyrkia, er situasjonen langt verre i Syria, der det kraftige skjelvet rammet byer som Aleppo, Idlib, Homs, Hama og Latakia, samt leirer for internflyktninger.

Men hjelpearbeidet i det krigsherjede landet er ekstra vanskelig ettersom skjelvet gikk på tvers av frontlinjene, og tilgangen til området er svært begrenset.

I tillegg har FNs nødhjelpskorridor mellom Tyrkia og Syria tidvis vært stengt etter jordskjelvet, ifølge Bayram. Det skaper trøbbel for hjelpeorganisasjonene.

Flyktninghjelpen har bygget opp lagre for vinteren til internflyktningene, som de nå må tære hardt på.

– Vi sørger for ting som telt, drikkevann og tepper, sier Bayram.

Etterlyser handling

Nå etterlyser han raskere handling fra verdenssamfunnet.

– Vi trenger penger så vi kan utvide hjelpearbeidet. Nå må det internasjonale samfunnet trå til, sier Bayram.

Hvor mange som vil trenge hjelp i Syria, er det foreløpig ingen som har oversikt over. Men det vil være snakk om titusenvis av mennesker.

– Det kommer til å bli enormt, sier Bayram.

ifølge WHO kan så mange som 23 millioner mennesker være berørt av jordskjelvkatastrofen.

Etter det NTB kjenner til, vurderer UD nå ytterligere støtte til de jordskjelvrammede områdene.

Gir ulltepper og kontanter

Både Kirkens Nødhjelp (KN) og Norsk Folkehjelp startet mandag innsamlingsaksjoner til hjelpearbeidet i Syria, og tirsdag meldte KN at de hadde fått inn over 2 millioner kroner.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten berømmer nordmenns giverglede.

– Det rører meg dypt, sier han i en pressemelding.

Kirkens Nødhjelp har også satt av 1 million kroner fra sitt katastrofefond og deler nå ut ulltepper, madrasser, medisiner, vann og varme måltider til de jordskjelvrammede i byene Aleppo og Latakia.

Norsk Folkehjelp har fått inn om lag 1 million kroner til redningsarbeidet i Syria, opplyser seniorrådgiver Trude Falch til NTB.

– Vi har vurdert det som enklest og mest effektivt å gi folk kontanter så de selv kan skaffe seg det de trenger mest, sier hun.