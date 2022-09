Ny kroneoverraskelse fra Norges Bank

Sentralbanken vil selge 4,3 milliarder kroner hver dag i oktober. Dermed økes kronesalgene med 800 millioner daglig.

På forhånd ventet de fleste økonomene at Norges Bank ville holde kronesalgene uendret i oktober.

Sentralbanken overrasket mange forrige måned da de besluttet å heve kronesalgene med 2 milliarder kroner til 3,5 milliarder kroner.

«Høyere valutakjøp i oktober enn i september følger av et økt anslag inntekter i kroner fra petroleumsvirksomheten», skriver Norges Bank i en sjelden forklaring på hvorfor kronesalgene økes.

– Denne endringen peker mot en ennå svakere krone fremover, skriver valutastrateg Dane Cekov i Nordea Markets i et notat.

Cekov peker mot at en euro kan komme til å koste opp mot 11 kroner, mens prisen på en dollar kan komme helt opp i 11,50 kroner.

I skrivende stund koster én euro 10,49 kroner. Samtidig ligger prisen på en dollar på 10,65 kroner.

– For at kronen skal klare seg bedre enn vi forventer, trenger vi at risikosentimentet forbedres markant de neste månedene, noe som er usannsynlig gitt sentralbankens kamp mot inflasjonen, skriver Cekov.

Norges Bank har i flere år kjøpt kroner på vegne av staten, slik at oljeinntekter i utenlandsk valuta kan brukes over statsbudsjettet. Men fra april i år er situasjonen snudd og betydelige kronesummer fra oljeselskapenes skatteinnbetalinger selges hver dag.