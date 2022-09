Byttet fra Tibber: – Kontoen er ikke ubegrenset

(E24) Atle Pedersen byttet strømselskap da han så varselet om Tibbers krisegrep.

Atle S. Pedersen er nå i pappaperm, men jobber til daglig som elektroingeniør.

– Vi kan ikke være bank for strømselskapet med å gi ut usikret lån, sier Pedersen til E24.

Tibber-kunder vil få en unormalt høy regning i posten 1. oktober. Da må kundene betale for strømforbruket sitt i september, i tillegg til estimert forbruk for halve oktober. Tibber sier de må ha pengene for å kunne fortsette å drive med strømhandel.

Pedersen er for øyeblikket i pappaperm, og for ham er det uaktuelt å betale for 45 dager i samme strømregning.

– Spesielt nå med oppstart av barnehagen. Kontoen er ikke ubegrenset, sier han.

Tibber selger løsninger for smarthus, og profilerer seg som et smart strømselskap. Det gjør at Pedersen synes det er ekstra synd å bytte selskap.

– Jeg er førstemann tilbake hvis de kommer til fornuften. Jeg har basert alt av smarthusløsninger på deres APIer, sier han.

Forbrukertilsynet mener det er ulovlig

Tibber og Forbrukertilsynet er i dialog om det tilsynet omtaler som lovbrudd.

– Forbrukertilsynet har gjort det klart overfor Tibber at de har brutt loven ved å varsle en endring av sine vilkår, fra etterskuddsfakturering til forskuddsfakturering, fordi de har gitt kundene mindre enn 14 dagers varsel, skriver seksjonssjef Tonje Drevland i Forbrukertilsynet til E24.

Seksjonssjef i Forbrukertilsynet, Tonje Drevland sier at Tibber må sende ut ny informasjon til kundene sine i løpet av morgendagen.

– I denne informasjonen må de klart opplyse forbrukerne om retten til å si opp avtalen, og at forbrukerne kan unngå å motta faktura med forskuddsbetaling nettopp ved å si opp avtalen, sier hun.

Strømselskapet bekrefter til E24 at de vil rydde opp, og iverksette tiltakene som forbrukertilsynet etterspør.

– Har ikke noe valg

Administrerende direktør Edgeir Vårdal Aksnes sier at selskapet ikke lenger har noe valg, om de skal klare å holde strømprisen til kundene så lav som mulig.

– Vi må gjøre dette grepet for å klare å holde kostnadene nede, sier Aksnes til E24.

Kostnaden han snakker om er prisen strømselskapet må betale for å skaffe til veie nok penger for å drive med strømhandel. For frem til nå har Tibber tatt opp lån, kjøpt inn og betalt strøm, og lagt ut for kundene i opptil 45 dager, før kundene betaler sin faktura.

Ved å fakturere for kundenes estimerte forbruk en halv måned frem i tid, vil Tibber sitte færre dager med et lån de må betale rente på.

– Det er mye billigere å betale renter på 16 dager enn på 45 dager. Men da må vi gjøre dette faktureringsgrepet, sier Aksnes.

