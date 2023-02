Salmar betaler utbytte på nær tre milliarder

Laksegiganten leverer svakere enn ventet i fjorårets siste kvartal, men fortsetter å betale ut milliardutbytte.

NEST STØRST: Salmar, som er Norges nest største lakseoppdretter, presenterer tall for fjerde kvartal. Bildet viser styreleder og grunnlegger Gustav Witzøe fra en tidligere anledning.

Saken oppdateres

Salmar øker driftsresultatet før verdijusteringer til 1,01 milliarder kroner i fjerde kvartal, fra 890 millioner på samme tid året før. På forhånd var det ventet en oppgang til 1,39 milliarder kroner i kvartalet, ifølge Infront TDN Direkt.

– På grunn av biologiske utfordringer har det ført til et kvartal med noe blandet resultat for konsernet. De biologiske utfordringene i Midt-Norge ble håndtert klokt selv om det får negative effekter på resultatet, sier Salmar-sjef Frode Arntsen i børsmeldingen.

Samtidig foreslås det et utbytte på 20 kroner per aksje til eierne, i likhet med året før, totalt 2,9 milliarder kroner.

Her var det i snitt ventet 15,15 kroner per aksje, men enkelte analytikere tvilte på at det ble noe utbytte for 2022 på det nåværende tidspunkt.

Witzøe-familien, som eier drøye 41 prosent av selskapet, får dermed 826 millioner utbetalt.

Kutter slaktemål

Salmar slaktet rekordhøye 62.700 tonn i kvartalet, også takket være at oppkjøpene av NTS, NRS og Salmonor offisielt er inne i regnskapene fra november i fjor. Engangskostnader som følge av transaksjonene på 120 millioner påvirker resultatet for fjerde kvartal.

– For første kvartal 2023 venter Salmar betydelig lavere volumer enn i forrige kvartal og tilsvarende kostnadsnivå.

Kontraktsandelen for første kvartal og for 2023 som helhet vil være henholdsvis rundt 25 prosent og 10 prosent.

For hele 2022 endte slakten på 193.700 tonn, med et driftsresultat før verdijusteringer på 4,47 milliarder kroner opp fra 2,93 i 2021.

– Vi har aldri levert så mye laks til kunder over hele verden som vi har gjort i 2022. Dette har resultert i et godt finansielt resultat for helåret som er drevet av sterke operasjonelle prestasjoner og god etterspørsel etter laks med dertil høye laksepriser, sier Arntsen.

For 2023 har Salmar beholdt sitt slaktemål i Norge på 243.000 tonn og for Island på 16.000 tonn, mens forventningene til Skottland er kuttet med 6.000 tonn til 37.000 tonn.

Nye prosjekter på vent

I 2023 fortsetter selskapet å investere i allerede påstartede prosjekter, samlet forventer selskapet å investere 2,1 milliarder i 2023.

Nye prosjekter er derimot satt på vent grunn av usikkerheten rundt forslaget om grunnrenteskatt i Norge. Salmar anslår en totalverdi på 5–7 milliarder på prosjektene som er satt på hold.

– Hvis forslaget godkjennes av Stortinget, vil den nye skatten ha stor påvirkning på evnen til innovasjon og investeringer i den norske oppdrettsnæringen, sier Salmar-sjefen.

Salmar verdsettes til i underkant av 63 milliarder kroner på Oslo Børs, etter et fall på 40 prosent det siste halvåret knyttet til forslaget om grunnrenteskatt grunnrenteskattRegjeringen har foreslått en særskilt skatt på 40 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks. Grunnrenten er verdien av en knapp naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen..