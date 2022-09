Unibet-eier får daglig tvangsmulkt på 1,2 millioner kroner for ulovlig spilltilbud

Lotteritilsynet gir Trannel, som står bak spillsiden Unibet, tvangsmulkt på 1,2 millioner kroner per dag om ikke det ulovlige spilltilbudet ikke opphører.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Dagmulkten slutter å løpe når det totale beløpet er kommet opp i Trannels årlige bruttofortjeneste, som Lotteritilsynet har estimert til rundt 437 millioner kroner.

Det opplyser Lotteritilsynet i en pressemelding torsdag.

Trannel, som er et datterselskap av Kindred Group, har ikke tillatelse av norske myndigheter til å tilby pengespill i Norge. Likevel tilbyr de flere spill til nordmenn hver dag, blant annet via nettsidene til Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo.

– Når et spillselskap som driver ulovlig i Norge, kan tjene 437 millioner kroner på sin ulovlige aktivitet i løpet av et år, skylder vi det norske folk og de som sliter med spilleproblemer, å gjøre det vi kan for å stanse den ulovlige virksomheten, sier avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Henrik Nordal.