Statoil kvitter seg med oljestemplet, skifter navn til Equinor.

Styret i Statoil foreslår å endre selskapets navn til Equinor, skriver Stavanger Aftenblad.

«Navneendringen understøtter selskapets strategi og utvikling som et bredt energiselskap», skriver selskapet i en pressemelding torsdag morgen.

Navnet Equinor kombinerer «equi», utgangspunktet for ord som «equal», «equality» og «equilibrium» – likhet, likeverd, likevekt og balanse, og «nor» som signaliserer et selskap som er stolt av sin norske opprinnelse, og ønsker å bruke dette aktivt i sin posisjonering.

– Historisk dag

«Verden er i endring, og det er Statoil også. Den største omleggingen av energisystemene i moderne tid er i gang, og vi vil være en pådriver for denne utviklingen. Vår strategi ligger fast, og navnet Equinor reflekterer endringer som allerede er igangsatt. Navnet understøtter strategien vi la frem i fjor for sikker drift, høy verdiskaping og lave utslipp,» sier Statoils styreleder Jon Erik Reinhardsen.

Les også: Statoil legger datasenter til Bergen

«For oss er dette en historisk dag. I nesten 50 år har Statoil tjent oss vel som et flott navn. Men når vi ser frem mot de neste 50 årene, den globale energiomleggingen og hvordan vi utvikler oss som et bredt energiselskap, har det blitt naturlig å endre navnet vårt. Navnet Equinor beskriver vår opprinnelse, våre verdier og hva vi vil være i fremtiden,» sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

JARLE AASLAND

Regjeringen stemmer for

Forslaget til nytt navn vil bli fremmet til Statoils generalforsamling 15. mai. Den norske regjeringen støtter som majoritetsaksjonær forslaget og vil stemme for det på generalforsamlingen.

«Equinor sier noe viktig om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvordan vi ønsker å utvikle oss. Vi er et verdibasert selskap, og likeverd beskriver hvordan vi ønsker å tilnærme oss mennesker og samfunnene der vi bidrar med vår virksomhet. Norsk sokkel vil forbli ryggraden i selskapet, og vi vil bruke vår norske opprinnelse i posisjoneringen når vi fortsetter å vokse internasjonalt innen både olje, gass og fornybar energi,» sier Sætre.

Les også: Mange må skifte selskap når Statoil overtar Martin Linge

Statoils strategi som ble lagt frem i 2017, fastsatte klare prinsipper for utvikling av en distinkt og konkurransedyktig portefølje. Statoil skal utvikle langsiktig verdi på norsk sokkel, styrke sin posisjon i kjerneområder og utvikle nye vekstmuligheter internasjonalt.

«Etter formell godkjenning 15. mai vil vi starte implementeringen av nytt navn og merkevare. Equinor er et fremtidsrettet navn og det skaper en god plattform for dialog med et bredt spekter av interessenter. Vi tror det vil skape stolthet og gi retning internt, og samtidig være attraktivt for investorer, partnere og talenter,» sier Statoils kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum.