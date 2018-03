Statoils rundt 20.000 ansatte ble tatt på sengen av navneendringen til Equinor. – Det blir nok en del sterke følelser i starten, sier konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige.

Konsernsjef Eldar Sætre skal holde en tale til alle Statoils rundt 20.000 ansatte fra Forus torsdag ettermiddag. Dette skal skje via videooverføring.

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for fagforeningen Safe/YS i Statoil var helt uforberedt da han sent onsdag kveld ble varslet om at noe stort skulle skje.

Torsdag morgen kom meldingen om at Statoil skal hete Equinor i fremtiden.

– Jeg tygger på navnet «Eqiunor ... det kom litt overraskende, sier han.

– Sterke følelser

Betydningen av navnet med «equi» som kommer av «equal» – likhet – og «nor», som sier noe om hvor selskapet kommer fra, er viktig, mener han.

– Det gamle navnet er jo satt sammen av «stat» og «olje», så det er jo den betydningen en vil fjerne, sier Teige.

Han kjenner ikke til at noen tillitsvalgte eller ansatte har vært med på å jobbe frem det nye navnet.

– Hvordan blir navneendringen mottatt blant de ansatte, tror du?

– Det blir nok sterke følelser i starten. «Statoil» er det navnet en har forholdt seg til siden en ble født omtrent. Nå må en vende seg til noe nytt. Jeg tror at når de får tenkt seg om, ser mange at dette har noe for seg, sier Teige.

Statoil i 30 land

Statoil driver sin virksomhet i over 30 land over hele verden, og i flere av verdens viktigste olje- og gassprovinser. Over 20.000 ansatte jobber i Nord- og Sør Amerika, Asia, Afrika, Oceana, Europa, og fremfor alt i Norge.

– Sætre holder en tale torsdag ettermiddag, det blir et globalt møte med alle ansatte. Han skal snakke om selskapets strategi, en ny retning. Selskapet skal bli et breiere energiselskap. Vi går blant annet inn i sol og vind, sier Teige.