Johanne Grønnevik (19) har kjøpt en leilighet som skal totalrenoveres. Færre gjør nå som henne, ifølge eiendomsmeglere.

Sykepleierstudenten har kjøpt en 70 kvadratmeters blokkleilighet på Slettebakken fra 1961, som ikke har vært pusset opp siden den var ny. Prisen var 1,8 millioner kroner.

– Jeg er veldig fornøyd. Planen er å renovere hele leiligheten. Jeg har belaget meg på at det kommer til å ta flere år, men jeg flytter inn når jeg overtar i januar, sier Grønnevik.

Hun fikk støtte fra foreldrene til kjøpet.

– Jeg hadde ikke råd til egenkapitalen selv, så mamma og pappa står som kausjonister inntil jeg er ferdigutdannet og får meg fast jobb. Det var i utgangspunktet pappa sin idé å kjøpe et oppussingsobjekt. Han har pusset opp flere leiligheter, og mener dette er en god investering. Han vil også ta mye av oppussingsjobben, sier Grønnevik.

Ingen av hennes venner har kjøpt, eller kunne tenke seg å kjøpe et oppussingsobjekt.

– Det virket ikke som om de var så imponert da de så hva jeg hadde kjøpt, og det kan jeg skjønne. Jeg mener man må se potensialet fremfor problemene, sier Grønnevik.

– Folk er travlere

Det kom to på visning og kun to var med i budrunden på leiligheten på Slettebakken. Petter Heldal i EiendomsMegler 1 var megler. Han mener et oppussingsobjekt er en god investering og er overrasket over at færre og færre er interessert i slike.

– For et par år siden solgte jeg en tilsvarende leilighet for rundt 2,2 millioner kroner. Det var også mange flere på visning. Prisforskjellen mellom en bolig med oppgraderingsbehov og en strøken bolig er nå stor. Jeg tror dette bunner i at folk er travlere og ønsker å bruke tiden sin på noe annet, sier Heldal.

– Ønsker å komme til duk og dekket bord

Kenneth Aadland, strategisk leder i Proaktiv, har lagt merke til den samme tendensen. Han mener betalingsviljen på oppussingsobjektene burde ha vært høyere.

– Det som var svært attraktivt tidligere er ikke i nærheten av like attraktivt lenger. De fleste ønsker å komme til duk og dekket bord, sier Aadland.

Han tror en av grunnene til de gradvise endringene er at det i dag er dyrere å rehabilitere.

– Det er et omfattende arbeid å fikse rør, det elektriske, gulv, tak og vegger. Det blir en stor jobb og mange har nok begynt å se at man nesten må være profesjonell for å utføre et slikt arbeid, sier Aadland.

– Vanskelig med lån til oppussing

Kurt Fridtjof Buck er leder for Norges Eiendomsmeglerforbund. Han synes dette er en interessant trend.

– Det er ikke så ofte vi ser slike trendskifter. Denne endringen har kommet gradvis over tid. Jeg har hørt fra mange hold at oppussingsobjektene er mindre interessante. Det er ikke bare et lokalt fenomen, sier Buck.

Han synes det er vanskelig å spekulere, men tror noe av årsaken kan være den nye boliglånsforskriften som ble innført i januar 2017.

– Bankene er nå blitt mer rigide, og den nye boliglånsforskriften setter en begrensning på hva bankene låner ut, sier Buck.

Boliglånsforskriften tilsier at bankene ikke låner ut mer enn fem ganger inntekten. Egenkapitalkravet, som ble innført i 2012, er fortsatt på 15 prosent.

– Ved et oppussingsobjekt må man gjerne ta opp et lån som også dekker renoveringsbehovet. Bankene vet ikke verdien på det ferdige objektet og det kan da være vanskelig å få lån til oppussing, sier Buck.

Flere har merket tendensen

BT har vært i kontakt med ledere i flere av de lokale eiendomsmeglerforbundene i landet. Alle sier de har merket seg tendensen til at oppussingsobjektene nå er mindre attraktive på markedet.

– Det er mange boliger på markedet i hele landet. Jeg tror dette er en av grunnene til at oppussingsobjektene blir valgt bort. Mye av det som ligger ute er innflytningsklart, og mindre risikofylt å kjøpe. Det er ikke uforutsette kostnader ved dem, og man risikerer ikke doble boutgifter, sier Randi Hollingen i Møre og Romsdal Eiendomsmeglerforbund.

Ingrid Svendsen, leder for Sørlandet Eiendomsforening, tror tendensen henger sammen med et ønske om å bruke fritiden på annet enn hus og hjem.

– Dette, kombinert med et arbeidsmarked som peker riktig vei og at det i lang tid har vært en lav rente, gjør nok at oppussingsobjektene blir mindre interessante, sier Svendsen.