PÅ BROEN: Stig Clementsen er direktør for bærekraft og sikkerhet i DOF. Her sammen med Marianne Møgster som er direktør, deleier og styremedlem i selskapet. De er begge svært fornøyde med at arbeidet DOF har gjort med bærekraft og rapporteringen av dette arbeidet, blir satt pris på. – Vi ser at dette med bærekraft blir mer og mer viktig også for banker og investorer, sier Clemetsen. FOTO: Rune Sævig