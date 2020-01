Urolig på Wall Street etter at USA drepte iransk general

Amerikanske aksjekurser falt i løpet av fredagens handel på Wall Street etter at USA gjennomførte et droneangrep mot en iransk toppgeneral i Irak.

Kursene på Wall Street falt fredag i kjølvannet av USAs likvidering på en iransk toppgeneral. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Dow Jones-indeksen falt med 0,8 prosent til 28.628,85 poeng, mens den brede S&P 500-indeksen sank 0,7 prosent og endte på 3.234,45 poeng. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt også med 0,8 prosent til 9.020,77 poeng.

Nedgangen kommer etter at Wall Street den siste tiden har vært preget av solid oppgang og en rekke rekordnoteringer. På årets første børsdag kunne de amerikanske børsene igjen avslutte handelen med rekordhøye aksjekurser.

Samtidig med den brede nedgangen steg oljeprisene, noe som tolkes som et tegn på at investorene er redde for mer ustabilitet i den oljerike delen av Midtøsten.

Både amerikanske teknologiselskaper og helseselskaper opplevde fredag kraftig kursnedgang, mens energiselskaper og militære kontraktørselskaper kunne notere oppgang.

