Havila Kystruten har fått forsikringer på skip

Havila Kystruten sier at noen av forsikringene nå er i orden for skipet Havila Capella, og åpner for at det skal være mulig å seile med skipet igjen.

Havila Kystrutens skip Havila Capella ved kai i Bergen.

Det opplyser selskapet i en melding.

Selskapet sier det nå har fått nødvendige sertifikater fra Sjøfartsdirektoratet, på bakgrunn av at kystruteskipet har gyldig ansvarsforsikring fra selskapet Skuld.

Havila Capella ligger for tiden ved kai i Bergen. Ifølge Havila Kystruten er planen å sette skipet tilbake i drift langs norskekysten den 28. juni. Men først må noen ytterligere forsikringer ordnes.

– Sjøfartsdirektoratet har nå utstedt gyldige sertifikater for Havila Capella til Havila Kystruten, som igjen betyr at vi har fått gyldig P & I-forsikring med assistanse fra forsikringsselskapet Skuld, sier Havila Kystruten-sjef Bent Martini.

P & I-forsikring står for «protection and indemnity», og er en spesiell ansvarsforsikring for redere, ifølge Store Norske Leksikon. Det trengs imidlertid ytterligere forsikringer, opplyser Martini.

– De neste dagene skal vi bruke på å få på plass kaskoforsikringen på skipet, slik at Havila Capella er tilbake i rute fra 28. juni. Da starter hun på sin neste rundreise langs norskekysten, sier han.

Ligger ved kai i Bergen

Skipet Havila Capella ble levert fra Tersan-verftet i Tyrkia til Havila Kystruten i november og begynte å seile kystruten mellom Bergen og Kirkenes i desember.

Etter Russlands invasjon av Ukraina avsluttet forsikringsselskapene Havila Capellas forsikringer fordi skipet var leaset av et selskap som er russisk eid.

Leasingselskapet bak Havila Capella er registrert i Hong Kong og eid av det russiske selskapet GTLK. Selskapet ble ført opp på EUs liste over sanksjonerte selskaper 8. april, og ble dermed også sanksjonert i Norge.

Havila Capella har ifølge Havila Kystruten vært ute av drift siden 12. april. Havila Kystruten har imidlertid fortsatt de samme forpliktelsene til å betjene sin gjeld.

Havila Kystruten tok nylig rettslige steg for å bli eier av skipet, og fikk medhold i en kjennelse fra Hordaland Tingrett 20. juni.

– Vi har gjennom kjennelsen fra Hordaland Tingrett fått rollen som bestyrer av Havila Capella, med alle rettigheter som en registrert eier har, sier Martini.

– Stor lettelse og glede

Havila Kystruten har fått alle rettigheter som en eier har etter en kjennelse i Hordaland Tingrett, forklarer selskapets kommunikasjonsansvarlig Lasse A. Vangstein.

– Dette gir oss muligheten til å drifte skipet som vårt skip inntil det kommer en kjennelse i England, sier Vangstein til E24.

På spørsmål om hva som gjenstår før skipet kan seile, svarer Vangstein:

– Ansvarsforsikringene er på plass. Det jobbes med å få på plass kaskoforsikringene, slik at vi seiler som planlagt 28. juni.

– Blir det fullt på Havila Capella allerede nå?

– Det er klart det har vært mye usikkerhet, og en del har avbestilt eller flyttet reisen til Havila Castor. Det blir ikke fullt skip 28. juni, men vi gjør tiltak for å fylle opp på de neste rundreisene, sier Vangstein.

– Hvordan vil du beskrive dette? Er dere lettet?

– Det er klart at det er stor lettelse og glede i selskapet nå, sier han.

– Svært gledelig

Da skipet ble rammet av sanksjoner, søkte rederiet til Utenriksdepartementet (UD) om dispensasjon til å drive skipet. Dispensasjonen ble gitt 26. april, og gjelder for seks måneder.

Det har imidlertid vært vanskelig å finne politiske løsninger for å få skipet tilbake i drift, påpeker selskapet.

– Derfor er det svært gledelig at vi har kommet til en løsning på egenhånd, i godt samarbeid med forsikringsselskapet vårt, jurister og Sjøfartsdirektoratet, som gir oss muligheten til å sette Havila Capella tilbake i normal drift, avslutter han.