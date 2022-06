Erna Solberg mener oljeindustrien fikk altfor stor gavepakke

Hvordan kunne Stortinget gi oljebransjen en så stor økonomisk gavepakke? Støtter fagbevegelsen egentlig regjeringens klimamål? Og vil du bli kjent med begrepet kaffeskam? Mer om dette i ukens nyhetsbrev.

– Jeg tror de fleste av oss kan se at med de høye oljeprisene vi har nå, så har oljeskattepakken vært helt unødvendig, sier Erna Solberg til NRK.

1 Ernas oljeanger Erna Solberg (H) mener oljeskattepakken fra 2020 var helt unødvendig. Evne til selvkritikk er kanskje ikke den fremste dyden hos ledende rikspolitikere. Men denne uken leverte Høyres tidligere statsminister Erna Solberg følgende svingslag mot sine kolleger på Stortinget: – Jeg tror de fleste av oss kan se at med de høye oljeprisene vi har nå, så har det vært helt unødvendig. (...) Dette må vi ta på kappen for at norsk politikk gjorde en feil, sa hun til NRK. Hun sikter til den såkalte skattepakken for olje- og gassindustrien, som stortingsflertallet vedtok i juni 2020. Dette var i koronaens første måneder, oljeprisen ramlet ned mot 19 dollar fatet, og panikken var i ferd med å spre seg. NHO og LO advarte om at flere tusen arbeidsplasser kunne gå tapt, og la betydelig press på politikerne. Siden historien viser at oljeprisen svinger dramatisk med jevne mellomrom, manglet det ikke på advarsler mot å være for raus. Selv oljeselskapet BP var bekymret. Men oljelobbyen fikk gjennomslag, og Stortinget vedtok en svært gunstig skattepakke. Så gikk det et halvt år, og oljeprisen var igjen over 50 dollar fatet. Krigen i Ukraina har nå drevet den opp til 120 dollar, og oljeselskapene (og den norske stat) håver inn. Plutselig virket tidligere kontroversielle og ulønnsomme prosjekter, forlokkende igjen. Blant annet dro Equinor Wisting-feltet i Barentshavet opp av skuffen. Selskapet ønsker nå å utvikle det videre – med drahjelp fra oljeskattepakken. Det er kanskje ikke rart Solberg angrer litt, og at kritikerne mener oljeskattepakken er en brems for det grønne skiftet.

2 Bratt bakkestart for klimaministerens nye råd Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) må overbevise fagbevegelsen om at Norges klimamål ligger fast. Regjeringen lanserte sitt nye råd for grønn omstilling i arbeidslivet denne uken. Allerede på dag én støtte den på sin første snubletråd. En av landets mektigste fagforeninger er klar for å skrote regjeringens egne klimamål. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) skal lede rådet, som skal diskutere det grønne skiftet og konsekvensene for arbeidslivet her til lands. Diskusjonene kan bli interessante. Jørn Eggum leder Fellesforbundet, som blant andre organiserer de ansatte i oljeindustrien. Et intervju han gjorde med Aftenposten har vakt oppsikt: – Det kan hende at vi må sakke av på farten på alle kutt i utslipp vi har sagt vi skal ta hjemme innen 2030. Årene går fort, når vi skal ha så massive kutt. Problemet er: Eggum viser til krigen i Ukraina, og at norsk olje og gass er viktig for at EU skal slutte å være avhengig av forsyninger fra Russland. Før LO-kongressen åpnet denne uken, fikk han støtte fra LOs sekretariat, som krever fortsatt leting etter olje og gass på norsk sokkel. Skal Eide unngå at rådet kommer skeivt ut fra start, kan det bli nødvendig å overbevise fagbevegelsen om at regjeringens klimamål ligger fast. Det vedtatte målet er å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.

3 Arbeidsplasser i vinden Flytende havvind kan gi betydelig antall arbeidsplasser om et par tiår, mener Menon Economics. Utviklingen av flytende havvind i Nordsjøen kan skape over 52.000 nye arbeidsplasser frem mot 2050, mener Norges Rederiforbund. Anslaget finnes i en rapport fra Menon Economics, som er referert i E24. Menon har sett på potensialet for nye arbeidsplasser, industrielle ringvirkninger, global markedsutvikling og mulighetene for eksport av flytende havvind. Analytikerne mener Norge har spesielt gode fortrinn for å bygge flytende havvind-turbiner, og tror norske aktører kan omsette for inntil 96 milliarder kroner i 2050. Og 52.000 arbeidsplasser? Det utgjør en fjerdedel av antall sysselsatte oljenæringen i 2019. Menon-rapporten er bestilt av Rederiforbundet selv, pluss en rekke andre interesseorganisasjoner.

4 Her er et nytt begrep: kaffeskam Professor Siv Skard rystet NHHs vårkonferanse med følgende opplysning: 600 milliarder kaffe krus i papp går rett i bosset hvert år. Blådresser fra mange grønne selskaper var gjester på NHHs årlige vårkonferanse tirsdag. Temaet var bærekraft og det grønne skiftet, og arrangørene stilte det krevende spørsmålet: «Hvem skal frelse verden?» Jeg var der for å høre om landets fremste akademikere og finansfolk kanskje har noen svar. Konferansen produserte mange gode innspill, men mest sviende var kanskje utfordringer om vårt personlige forbruk. For eksempel fra NHH-professor Siv Skard, som forsker på forbrukeratferd. Hun begynte dagen med å vise frem et bilde av et helt vanlig pappkrus som kjøpekaffen din vanligvis blir levert i. Så spurte hun: – Hvor mange slike havner på klodens søppelfyllinger hvert år? Svaret er: 600 milliarder stykker. Med nuller: 600.000.000.000. Problemet med slike krus er at de ikke bare er laget av papir, men ofte er belagt med plast på innsiden. Det betyr at de ikke kan resirkuleres. De er bare boss. Opplysningen var så rystende at jeg selv måtte en tur i NHH-kafeen for å kjøpe en beroligende kaffe latte. Den fikk jeg servert i ... et plastforet pappkrus med plastlokk. Slik ble jeg personlig kjent med et norsk nyord: kaffeskam.

