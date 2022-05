Faremo sier hun selv valgte å gå av som FN-topp

Tidligere justisminister Grete Faremo valgte selv å gå av som leder for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS), skriver hun i en SMS til VG.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg tok selv beslutningen om å si opp. Allerede 23. april tok jeg opp behovet for en straksløsning, skriver hun til avisa.

Det er Faremos første kommentar til norske medier etter at hun gikk av med umiddelbar virkning som direktør for UNOPS søndag.

Hun legger til at hun ikke har oversikt over hele historien, og dermed ikke har ytterligere kommentarer til saken.

Saken det dreier seg om er en avsløring fra amerikanske New York Times om to FN-ansatte som forvaltet et fond som skal ha tapt 25 millioner dollar i verdi. Faremo skal ha uttalt til UNOPS-ansatte at hun ikke kjenner til historien, men det skjedde på hennes vakt, og derfor går hun av.