Russisk avis: Utsatt for kjemisk stoff

Den regimekritiske russiske avisen Novaja Gazeta skriver at deres redaksjonslokaler er blitt utsatt for et ukjent, illeluktende kjemisk stoff.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Sjefredaktør Dmitrij Muratov beskriver hendelsen som et kjemisk angrep. En kraftig lukt har spredt seg fra inngangen til bygningen med redaksjonslokalene i Moskva.

Hvem som har brakt det illeluktende stoffet til bygningen, er ikke kjent. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB og tjenestemenn fra flere departementer undersøker åstedet, ifølge Novaja Gazeta.

Avisa er kjent for uavhengig og undersøkende journalistikk og en kritisk holdning til Russlands regjering. Flere av avisas journalister er tidligere blitt drept, blant dem Anna Politkovskaja.

En rekke ganger er det blitt rettet trusler mot Novaja Gazeta. I en konvolutt med påskriften «God påske» mottok avisa i 2017 et ukjent, hvitt pulver, som senere viste seg å være ufarlig.

Avisa skriver at den året etter mottok en begravelseskrans og en kurv med et avkappet sauehode.