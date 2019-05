FORNØYD: Konserndirektør i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, presenterte resultatene for årets tre første måneder onsdag morgen i Oslo. Her fra en tilsvarende presentatasjon i fjor. FOTO: Bård Bøe

Tjente en halv milliard på tre måneder – nå åpner de ny bank

Med null tap så langt, og god vekst, er de fleste enige om at 2019 blir et godt år for Sparebanken Vest. Men én ting bekymrer likevel konsernsjefen.