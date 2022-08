Wall Street fortsetter nedover

Det ble en blytung fredag for de tre toneangivende indeksene på Wall Street, som faller videre mandag ettermiddag.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Saken oppdateres.

Slik ser det ut like etter børsåpning på Wall Street:

Dow Jones ned 0,8 prosent

Nasdaq ned 0,83 prosent

S&P 500 ned 0,74 prosent

De tre indeksene rundet av fredag kveld med kraftig nedgang. Verst var det for den teknologitunge Nasdaq-indeksen, som avsluttet ned 3,94 prosent. S&P 500 hadde samtidig sin dårligste dag siden midten av juni.

Samme dag talte USAs sentralbanksjef, Jerome Powell, på den årlige sentralbanksamlingen i Jackson Hole.

Her var han blant annet klar på at sentralbanken skal fortsette å heve renten til inflasjonen vender nedover – eller «keep at it until the job is done». Og rentene skal stramme inn på pengepolitikken i «en stund,» sa Powell.

– Ikke akkurat veldig kraftig kost med andre ord, men kraftig nok for markedene, kommenterer DNB Markets-økonom Ingvild Borgen i dagens morgenrapport.

Nordeas sjefstrateg Erik Bruce mener samtidig at talen peker mot en ny renteheving på 0,75 prosentpoeng ved neste rentemøte i USA. Dette har vært utfallet ved begge de to siste rentemøtene hos den amerikanske sentralbanken.

Utsikter mot høyere renter rammer gjerne teknologiselskaper, siden verdsettelsen av mange av disse er basert på potensiell inntekt frem i tid. Dersom rentene imidlertid blir høyere blir også finansieringen dyrere – og løfter om fremtidig inntekt blir mindre verdt.