Årets tredje dyreste strøm på Østlandet og Vestlandet

Strømprisen i de to områdene er den høyeste siden 8. mars.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Strømprisen i de to områdene ligger på 2,33 kroner kilowattimen i snitt gjennom morgendagen, ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool.

Det er den tredje høyeste prisen i år for de to områdene.

I den dyreste timen, mellom klokken 9 og 10, er prisen oppe i 2,71 kroner kilowattimen.

NB! De foreløpige tallene fra Nord Pool viste først at det var den nest høyeste prisene i 2022 for disse områdene, men de endelige tallene viser at det marginalt er den tredje dyreste dagen for folk i blant annet Oslo og Bergen.

Dyrere i sørvest

Strømprisen i Sørvest-Norge har vært høyere enn ellers i Sør-Norge den siste tiden, og ligger fortsatt et godt stykke over de andre områdene. Snittprisen gjennom døgnet tirsdag ligger på 3,16 kroner kilowattimen, og på det dyreste er timesprisen over fire kroner kilowattimen her.

I Nord- og Midt-Norge er fremdeles strømmen langt billigere enn ellers i landet. Tirsdag ligger den på rundt 18 øre kilowattimen.

Prisen fra Nord Pool er den rene kraftprisen. I tillegg kommer det nettleie, moms, avgifter og påslag fra strømselskapet på strømprisen du faktisk betaler.

Mindre vann og gass

Mindre vann enn normalt i vannmagasinene flere steder her hjemme er en av årsakene bak de høye sommerprisene, har analytikere tidligere pekt på.

Reduserte gassleveranser til Europa fra Russland trekkes også frem som en forklaring. Det påvirker strømprisene i Europa, og igjen prisene i Sør-Norge som er koblet på det europeiske markedet gjennom utenlandsforbindelser.