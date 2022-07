Leilighet på 14 kvadratmeter på Majorstuen solgt for 3,2 millioner

Megleren sier han aldri har opplevd så lav tilbudsside i boligmarkedet som nå: - Mange håpefulle vil møte et utfordrende marked i Oslo.

Solgt for 3,2 millioner kroner. Denne 14 kvadratmeter store leiligheten på Majorstuen gikk søndag kveld for 3,2 millioner kroner.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Søndag kveld ble en 14 kvadratmeter stor ettromsleilighet på Majorstuen i Oslo solgt for 3,2 millioner kroner.

Det gir en kvadratmeterpris på 228.571 kroner.

Leiligheten som ligger i Homansbyen på Majorstuen hadde en prisantydning 2.990.000 kr.

Kjøperen av leiligheten var på fellesvisning søndag og la inn et bud på 3,2 millioner kroner direkte til selger. Mandag skulle det egentlig arrangeres ny fellesvisning med påfølgende budrunde.

Selger var derimot godt fornøyd med prisen og aksepterte budet, opplyser megler til E24.

Presset marked

Eiendomsmegler Anders Wekre i EIE solgte leiligheten og sier til E24 at 2022 har skilt seg ut som et spesielt år med svært lavt tilbud av leiligheter i Oslo.

– Vi ser generelt i Oslo at prisene har blitt presset opp og at det er tøffere enn noen gang å komme inn på boligmarkedet. Det er et særlig lavt tilbud av de aller minste leilighetene og prisene på de disse boligene har blitt presset veldig opp.

– Det er mange kjøpere som har like grenser for hvor mye de kan tillate seg å kjøpe for. «Foreldrebanken» er ofte svært delaktig da det er et trangt nåløye for å komme seg inn på markedet.

Da den aktuelle boligen skulle legges ut for salg forteller Wekre at de lå kun 275 leiligheter ute for salg i bruktboligmarkedet i Oslo.

– Jeg har aldri opplevd en så lav tilbudsside på mine tolv år som megler.

Megler i EIE Eiendomsmegling, Anders Wekre

Uvanlig lavt tilbud

Wekre forklarer at 2022 har vært et spesielt år og at det lave tilbudet blir ytterligere forsterket i sommer.

– Vi syntes det har vært et spesielt år med lite leiligheter ute på markedet, mange meglerfirmaer hadde nok en rolig start på året. Juni-tilbudet var også lavere enn vanlig og pleier egentlig å være høyt, det resulterer i at det ligger lite ute i juli. Vanligvis er juli en populær måned for boligkjøp med høy etterspørsler fordi mange er ferdig med studie og begynner i jobb. Det er mange håpefulle som vil møte et utfordrende marked i Oslo.

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge viste at prisene, justert for sesongvariasjoner, steg med 0,3 prosent i Oslo i juni.

– Det går fryktelig raskt å selge en bolig for øyeblikket, uttalte administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen til E24 tidligere denne måneden.

Populær beliggenhet

Leiligheten lå ute på Finn med en prisantydning på 2.990.000 kr. Wekre forteller at både beliggenhet og planløsning var bakgrunn i den høye prisantydningen.

– Beliggenheten på Majorstuen gjør at denne leiligheten er svært populær i de yngre aldersgruppene og typiske førstegangskjøpere. Det er i tillegg en veldig god og arealeffektiv planløsning. God takhøyde og hems med relativt stor soveflate er avgjørende for mange kjøpere.

Det står oppgitt i annonsen at leiligheten ble pusset opp i 2017 og at bygården ble renovert i 2005. Svært lave felleskostnader bidrar også til å gjøre leiligheten ytterligere mer attraktiv.

– Den månedlige felleskostnaden i sameiet er på 820 kroner og det skal godt gjøres å finne noe lavere enn det, sier Wekre.

Leiligheten er lys og arealeffektiv

Høy interesse

Etterspørsel er gjerne veldig god for leiligheter som denne da kjøpere flokker seg om de samme objektene.

Wekre forteller at det var god interesse for leiligheten, men likevel ikke et ekstremt antall.

– Totalt var det 10–12 potensielle interessenter for denne leiligheten. Det syntes vi er et riktig bilde av markedet, det hadde vært uvanlig med for eksempel 50 eller 3 interesserte.

Med fellesvisningen søndag og et par private visninger, var det totalt om lag halvparten av de interesserte som deltok på visning. Det henger dog sammen med at mandagens fellesvisning ble avlyst etter kjøperens bud.