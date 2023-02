Strømprisen gir kraftig inkassoøkning for bedrifter: – Urovekkende utvikling

Norske bedrifter opplevde en sterk økning i antall inkassosaker siste kvartal, melder inkassoselskapet Kredinor.

MANGE I TRØBBEL: De svært høye strømprisene sørger for at flere norske bedrifter sliter.

Inkassovolumet har økt kraftig det siste året, og strømprisene må ta mye av skylden for det.

– Nå slår de høye strømprisene for norske bedrifter ut i inkassotallene, og vi ser en urovekkende utvikling. Det er spesielt strømregningene bedriftene sliter med å betale. Her ser vi en kraftig økning i både inkassovolum og antall saker, sier analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad i en pressemelding fredag.

Inkassogjelden knyttet til energikrav øker med 107 prosent sammenliknet med fjerde kvartal i 2021

14 prosent økning

Kredinor er Norges største inkassoselskap, og har cirka 30 prosent markedsandel målt ved inkassovolum. Tallene til Kredinor er derfor en god pekepinn på den samlede utviklingen i Norge.

Tall for perioden oktober, november og desember 2022 viser en negativ utvikling blant foretak, både i antall inkassosaker og inkassogjeld. Antall inkassosaker blant foretak øker med 14 prosent sammenliknet med fjerde kvartal 2021.

– I august og september 2022 var spotprisen på rett rundt 3,5 kr/kWh og det er å anta at disse fakturaene gikk til inkasso i november og desember. Vi ser ikke samme utvikling for privatpersoner. Her har inkassoutviklingen vært flat i siste kvartal, og det tyder på at strømstøtteordningen for private husholdninger fungerer, sier Solstad, som tror trenden vil fortsette også i første kvartal.