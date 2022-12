Tesla-raset fortsetter

Den brutale børsnedturen for elbilprodusenten fortsetter i førhandel onsdag. Tirsdag ble Elon Musks formue barbert med 86,6 milliarder kroner.

Raset for Tesla har bidratt til at Elon Musks formue er mer enn halvert i år.

Tesla-aksjen er ned rundt 3,3 prosent i førhandelen på Wall Street like etter klokken 11 onsdag.

Dermed ser det ut til at nedturen fortsetter videre inn i den siste uken med handel før nyttår for Elon Musks elbilprodusent.

Tirsdag falt Tesla-aksjen 11,4 prosent, etter at flere medier meldte om forlengelser av perioden med produksjonskutt ved fabrikken i Shanghai. Markedsverdien til selskapet ble tirsdag barbert med 46 milliarder dollar.

Nedgang onsdag vil være den åttende dagen på rad med fall. Tesla har også falt 14 av de 18 handelsdagen som har vært så langt i desember.

Historisk nedtur

Elbilprodusenten er bare dager unna det som ser ut til å bli selskapets verste måned, kvartal og år på børsen.

Tesla-aksjen har rast nesten 70 prosent siden nyttår. For kvartalet er aksjen ned nær 59 prosent før de tre siste handelsdagene, mens aksjen så langt i desember har falt nesten 44 prosent.

Siden børsnoteringen i 2010 har Tesla-aksjen bare falt ett år tidligere, i 2016, hvor fallet var på 11 prosent.

Elbilprodusenten var verdt rundt 1.112 milliarder dollar ved utgangen av 2021. Etter tirsdagens handel er markedsverdien 341,8 milliarder dollar.

Det betyr at mer enn 770 milliarder dollar i papirverdier har forduftet fra Tesla så langt i år.

Musk ned fra tronen

Generelt har 2022 vært et tungt år i aksjemarkedene, med bekymring som kraftig prisvekst og høyere renter. Det har gått særlig utover teknologi-aksjer som Tesla.

Samtidig har elbilprodusenten blant annet hatt utfordringer ved fabrikken sin i Shanghai, der 2022 har vært preget av nedstenginger og strenge coronarestriksjoner.

I tillegg er Elon Musk blitt anklaget for å bruke for mye tid på Twitter og for lite på Tesla. Musk kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar tidligere i år, og gikk inn som toppsjef også i det selskapet

Elon Musk er både toppsjef i Tesla og selskapets største aksjonær. Mye av formuen hans kommer i form av Tesla-aksjer.

Raset for Tesla har bidratt sterkt til at formuen til Musk er mer enn halvert i år. Bare tirsdag ble den redusert med 8,8 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. Det tilsvarer 86,6 milliarder kroner med dagens kurs.

Formuen hans ligger nå på rundt 130 milliarder dollar, ifølge nyhetsbyrået. Det tilsvarer rundt 1.282 milliarder kroner.

Musk er også vippet ned fra tronen som verdens rikeste. Franske Bernard Arnault tok over førsteplassen på Bloombergs milliardærindeks tidligere i år.