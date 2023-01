Flyr-tillitsvalgt: – Veldig lei oss for at det har blitt sånn

Styreleder for pilotforeningen i Flyr sier de ansatte har følt at Flyr-ledelsen har gjort alt etter boken. – Veldig synd at selskapet ikke kan fortsette med driften.

ALVORSPREGET: Kenneth Herredsvela, styreleder i Flyrs kabinforening, og Steffen Vien, styreleder i Flyrs pilotforening, utenfor selskapets lokaler i Oslo sentrum tidligere tirsdag.

– Dette er en tung dag for alle, og spesielt for de ansatte som står uten arbeid fra i morgen, sier styreleder Steffen Vien i Flyrs pilotforening til E24 tirsdag kveld, etter at Flyrs begjæring om konkurs har blitt kjent.

– Vårt fokus er naturlig nok å ta vare på piloter og medlemmer, sier Vien.

Flyr har varslet at det ikke lyktes med ny finansieringsplan og at selskapet onsdag morgen vil begjære oppbud. Over 400 ansatte mister dermed jobben.

Tirsdag kveld holdt flyselskapet allmøte for sine ansatte.

– Generelt er det etter vår oppfatning veldig uheldig at et selskap som Flyr, som har gjort alt riktig i forhold til norske regler, ikke lykkes. Så vi er veldig lei oss for at det har blitt sånn, sier Vien.

– Dette beviser at konkurransen og situasjonen i skandinavisk luftfart er krevende. Det er en krevende bransje å starte opp i, og å lykkes i. Vårt fokus nå er å påse at våre medlemmer blir tatt hånd om i veien videre, sier han.

– Har gjort alt etter boken

Vien sier de ansatte virkelig ønsket at selskapet skulle lykkes.

– Vi har følt at ledelsen har gjort alt etter boken når det kommer til å skape tillit og en kultur som er sunn. Det er veldig synd at selskapet ikke kan fortsette med driften, sier han.

E24 møtte både Vien og styeleder Kenneth Herredsvela i Flyrs kabinforening utenfor Flyrs lokaler i Oslo sentrum tidligere tirsdag.

Da fortalte de to om ansatte som forsøkte å holde motet oppe.

– Viser beinhard konkurranse

Norsk Flygerforbund, som organiserer pilotene i Flyr, beklager sterkt at selskapet er begjært konkurs.

Les også Flyrs kriseplan gikk i vasken – i akutt pengenød

– De ansatte i Flyr har over lengre tid stått i en krevende situasjon, og jeg vil berømme dem for å ha vært lojale mot selskapet, og for å ha bidratt med løsninger som har gitt selskapet forutsigbare rammer, sier forbundsleder Aleksander Wasland i forbundet i en kommentar.

– Flyr har representert noe nytt og positivt i luftfarten, og hatt fokus på en sosialt ansvarlig luftfart og å støtte opp om den norske modellen. Norsk Flygerforbund og våre tillitsvalgte har hele tiden hatt en svært god dialog med Flyr-ledelsen, preget av åpenhet og et tillitsbasert samarbeid. At Flyr ikke finner grunnlag for videre drift viser hvor beinhard konkurransen i luftfarten er, sier Wasland.

Konkurrenten SAS beklager også utfallet for Flyr.

– Vi beklager at det fikk dette utfallet. Utover det så har vi ikke noen kommentar på nåværende tidspunkt, sier kommunikasjonssjef Tonje Sund i SAS i en kort kommentar.