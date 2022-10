På Geilo kan hytteeiere få billig strøm fra 1. januar

Men det kan ikke hytteeiere i Voss eller på Kvamskogen forvente.

Hol kommune med lokallaget til Høyre i spissen ønsker å gi hyttefolket på Geilo en håndsrekning med billig strøm i vinter.

Nylig åpnet Ål for å gi hytteeiere billig konsesjonsstrøm på fastpris. Tokke kommune i Vest-Telemark tilbyr det allerede. Nå følger Hol kommune etter.

I begynnelsen av oktober gikk politikerne i Hol kommune inn for å utrede muligheten for å tilby strøm på lav fastpris til innbyggere, hytteeiere og næringsliv. Kommunen huser vintersportsstedet Geilo.

– Det handler om hvordan vi kan forvalte kraftressursene til det beste for kommunen. Det beste for kommunen er det som er best for de som bor, jobber og er gjester her, sier varaordfører Hanne Birgitte Lindbak Haatuft (H), som er initiativtaker til forslaget.

Forslaget om økt skatt på kraft i statsbudsjettet gjør det mindre attraktivt å selge strømmen dyrt i markedet, ifølge Haatuft.

Konsesjonskraft Konsesjonskraft er kraft som kommuner får tildelt fordi de har avgitt areal til vannkraftutbygging. Konsesjonskraften skal selges til kommunen for en fast pris pr. kWh som fastsettes årlig enten av Olje- og energidepartementet eller mellom partene selv. For 2022 er konsesjonskraftprisen 11,57 øre pr. kWh. Kommunene står fritt til selv å velge hvordan de vil selge konsesjonskraften.

Kan bli billig strøm fra 1. januar

Hol kommune er den tredje største hyttekommunen i Norge. Det gjør reiselivet til kommunens viktigste næring, ifølge Haatuft.

– Da er det sentralt at vi greier å holde oss attraktive for alle hyttegjestene våre som er så viktige. Det er mange som går en kald og svært dyr vinter i møte nå, sier Haatuft.

Det er også betydelige industribedrifter i kommunen hvor forutsigbare strømkostnader ønskes velkomne, påpeker hun.

I år tjener Hol kommune rundt 200 millioner kroner på å selge konsesjonskraften til spotpris i markedet.

Usikkert hva fastprisen vil bli

Utredning av hvordan ordningen bør se ut er bestilt, opplyser hun.

Hol Høyre håper å få vedtatt en fastprisordning i desember, slik at den blir aktiv fra 1. januar.

Det er ikke klart hva fastprisen eventuelt vil bli.

I avisen Hallingdølen presenterte Hol Høyre et regnestykke der 40 øre kW/h ble brukt som et eksempel.

– Den prisen en kan se for seg vil avhenge av hvor lenge folk ønsker å binde seg. Det er også viktig å utrede detaljene om hvordan ordningen vil virke sammen med den statlige strømstøtten, sier Haatuft.

For tegner man en fastprisavtale kvalifiserer man i dag ikke for strømstøtte, ifølge Haatuft.

Ordfører Torgeir Næss (Ap) i Kvam herad er ikke noe fan av å gi hytteeiere billigere strøm.

Ingen mulighet på Kvamskogen

I de store hytteområdene Voss og på Kvamskogen sitter kommunene på store verdier i såkalt konsesjonskraft.

Det er imidlertid liten entusiasme for hva som skjer i Hol kommune når BT ringer ordfører Torgeir Næss (Ap) i Kvam herad.

– Vi har solgt 80 prosent av konsesjonskraften vår på fastprisavtaler i markedet slik at vi har ikke mulighet til å tilby noe slikt, sier Næss.

Selv om kommunen hadde den muligheten, er han ikke sikker på han ville tilbudt det til hyttefolket på Kvamskogen.

– Jeg er mer tilhenger av å støtte energieffektivisering enn å gjøre strøm billigere, sier Næss.

Varaordfører Sigbjørn Hauge (Sp) i Voss herad vil ikke selge konsesjonskraft billig til hytteeiere eller andre i kommunen.

Voss: – Ikke noe vi har diskutert

Heller ikke hytteeierne på Voss og i Myrkdalen kan vente seg noe billigere strøm med det første, opplyser varaordfører Sigbjørn Hauge (Sp).

– Dette er ikke noe vi har diskutert i kommunen, sier Hauge.

I Voss selger man mesteparten av konsesjonskraften til spotpris i markedet, opplyser han.

– Vi får se hvordan strømprisen utvikler seg, men det er klart at mange hytteeiere står overfor en tøff vinter. Heldigvis har skisportsentrene våre vært smarte og inngått gunstige fastprisavtaler, sier Hauge.

