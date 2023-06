Går inn for turisttog i Norge: – Et kinderegg

(E24) For første gang kan det bli satt opp kommersielle ruter på norske togbaner.

Norientexpress vil kjøre turister på Bergensnbanen og Dovrebanen med el-tog.

Kopier lenke

Kopier lenke

– Vi tenkte at dette er som et kinderegg: Norge, opplevelsesreiser, miljøvennlighet og den norske naturen. Flere investorer tenke det samme. Det er god respons, sier grunnlegger Øivind Lindøe av Norientexpress.com til E24.

Han hadde merket seg at kommersielle togruter fantes flere steder i verden, men ikke i Norden. Lindøe bestilte en undersøkelse fra ti land og fikk oppløftende svar.

– Dette er rettet mot internasjonale kunder. Vi tror vi er miljøbevisste i Norge, men for eksempel i Tyskland er de dobbelt så opptatte av å være reise på ferie miljøvennlig, sier Lindøe.

Norientexpress planlegger første tur i oktober neste år, som skal vare seks dager fra Bergen til Trondheim, via Lillestrøm.

Selskapet skal investere i to elektriske tog og har inngått et samarbeid med paraplyorganisasjonen «De Historiske AS», som består av hoteller og spisesteder.

Les også Vy får kritikk for håndtering av togtrøbbel og dårlig kommunikasjon.

Jobber med SJ

På eiersiden har Lindøe blant annet fått med seg Nysnø, statens klimainvesteringsselskap. De er inne gjennom fondet Validé Invest II.

SJ Norge AS, som allerede kjører flere strekninger i Norge, skal være driftspartner. Før planene kan settes ut i livet, må Bane Nor, som drifter jernbanenettet i Norge, godkjenne søknaden om bruk av ruter.

Planen er at toget skal gå hver uke gjennom hele året. Bergensbanen og Dovrebanen ble valgt fordi de er elektrifiserte.

– Det var viktig. I internasjonale medier blir dette også omtalt som noen av de vakreste jernbanelinjene i verden. Vi har gjort analyser og funnet ut hvor turistene vil reise, sier Lindøe.

Øivind Lindøe i Norientexpress vil sette opp kommersielle togruter i Norge.

Funnet ledige plasser

Planen er at toget skal gå hver uke gjennom hele året, og selskapets mål er å starte opp høsten 2024.

– Noen tenker det er fullt på det norske jernbanenettet, men vi har klart å finne ledige plasser i rutetabellene. Det er positivt, for da kan vi utnytte den ressursen det er, for skinnene ligger jo der. Vi vil unngå morgen- og ettermiddagsrushet, sier Lindøe.

Presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor bekrefter at SJ Norge står bak søknaden for Norientexpress, siden det er de som drifter togruten.

– I prosessen er det lagt opp til at faste gods- og persontog planlegges først, og at Norientexpress vil bli tilpasset øvrig trafikk. Vi vil ikke planlegge dette toget på en slik måte at det går ut over øvrig trafikk, sier hun.

I jernbaneforskriften er det regulert at gods- og passasjertransport er prioritert over kommersielle tog.