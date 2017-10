TRØBBEL: Feil med baksetet er grunnen til at Tesla tilbakekaller 11.000 biler av typen Model X. FOTO: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Tesla trekker tilbake 11.000 biler

Elbilprodusenten Tesla tilbakekaller 11.000 biler av typen Model X verden over. Grunnen er et problem med at baksetene ikke kan låses skikkelig på plass.