Facebook-aksjen har falt 9 prosent så langt denne uken, i kjølvannet av avsløringen rundt analytikerselskapet Cambridge Analyticas bruk av personopplysninger.

Mandag falt Facebook-aksjen nesten 7 prosent. Tirsdag falt den ytterligere 2,6 prosent. Saken har også bidratt til at Nordea, Nordens største bankkonsern, ikke lenger vurderer Facebook-aksjen som bærekraftig. Bankens avdeling for bærekraftige fond har derfor fått ordre om ikke å kjøpe flere Facebook-aksjer.

Det siste aksjekursfallet kom etter meldinger om at det amerikanske forbruker- og konkurransetilsynet Federal Trade Commission (FTC) skal granske Facebooks håndtering av personopplysninger.

Avsløringene dreier seg om hvordan selskapet Cambridge Analytica (CA) samlet inn personopplysninger fra 50 millioner brukere. Det er ikke ulovlig i seg selv, men i denne saken dreier det seg om videresalg av personopplysninger.

Skylder på CA

Facebook har derfor suspendert kontoene tilhørende CA og CAs morselskap Strategic Communication Laboratories (SCL), samt kontoene til to personer som var med på å utvikle CAs app, en personlighetstest, som 320.000 Facebook-brukere tok.

Facebook skylder på britiske CA, som solgte dataen til daværende presidentkandidat Donald Trumps valgkampstab.

– Hele selskapet er opprørt over at vi ble bedratt. Vi er forpliktet til å rette oss sterkt etter våre retningslinjer om å beskytte persondata og vil ta alle nødvendige skritt for å sørge for at dette skjer, heter det i en melding fra Facebooks hovedkvarter.

Zuckerberg taus

Facebooks grep er langt fra nok, mener flere politikere. Facebook-sjef Mark Zuckerberg blir nå avkrevd svar fra EU-parlamentet og Parlamentet i Storbritannia.

I Senatet i USA har ledende demokrater også tatt til orde for at Zuckerberg må stille opp.

Senator Dianne Feinstein ønsker Zuckerbergs personlige forsikring om at Facebook er beredt til å iverksette sikkerhetstiltak for å beskytte personvernet. I motsatt fall kan Kongressen komme til å gripe inn, varsler hun.

Zuckerberg selv hadde frem til onsdag ennå ikke uttalt seg i saken, og Facebook har unnlatt å svare på spørsmål om hvorvidt han kommer til å møte politikernes oppfordringer om å avgi svar. Han er for tiden opptatt med en intern gjennomgang av saken, heter det i en melding fra Facebook.

– Syndebukk

Aleksandr Kogan, en psykologiprofessor ved Cambridge-universitetet, er en av de to navngitte personene bak appen. Han anklager onsdag overfor BBC både Facebook og CA for å ha forsøkt å legge skylden på ham. Han sier at han hadde fått forsikringer om at alt han gjorde var innenfor regelverket.

– Mitt syn er at jeg i praksis blir brukt som syndebukk av både Facebook og Cambridge Analytica, sier han.

CA-sjef Alexander Nix er suspendert fra sin stilling etter at britiske Channel 4 viste opptak av ham der han skrøt av selskapets uortodokse metoder.

– Facebook i krise

Ekspert på digitale medier Pontus Staunstrup mener folk er for lite kritiske med å gi fra seg info til Facebook. Han viser til at selskapet tjener pengene på reklame, der forbrukerne blir solgt til markedsførere via Facebooks annonseverktøy, blant annet basert på hva man trykker «like» på.

Flere teknologieksperter mener at saken nå utvikler seg til å bli den største krisen i Facebooks historie. Hele Facebooks grunnlag er under skyts, siden det består av nettopp å samle inn data om de 2,2 milliarder brukerne.

Den amerikanske forfatteren og debattanten Anne Applebaum peker på at hele saken bør fokusere på «det større problemet». Hun viser til at Facebooks datainnsamling er lovlig, men nærmest umulig å gjennomskue. Folk flest som bruker Facebook er ikke klar over at de blir konstant utsatt for påvirkning fra målrettet reklame, sier hun til The Washington Post.

– Og hvis man ikke er klar over det, så er det fordi selskaper som Cambridge Analytica og Facebook ikke ønsker at man skal vite det.