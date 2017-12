Nordsjøolje nådde mandag sin høyeste notering siden sommeren 2015 etter at en rørledning på britisk side av sokkelen måtte stenge.

Ifølge CNBC er hovedårsaken til prisoppgangen en sprekk i Forties-rørledningen som ble oppdaget på britisk side av sokkelen. Operatøren har stengt ledningen, som frakter nesten 40 prosent av oljen fra Nordsjøen til Storbritannia, skriver E24.

Mandag kveld ble nordsjøolje omsatt for 64,91 dollar per fat – en oppgang på over 2 prosent og høyeste oljepris siden 24. juni 2015.

Det er ventet at rørledningen vil være stengt i flere uker, og flere eksperter tror knapphet på olje kan fortsette å presse prisen oppover.