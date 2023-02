Arbeidsledigheten stiger til 1,9 prosent i januar

Arbeidsledigheten stiger med 0,3 prosentpoeng i januar, men holder seg på et lavt nivå.

Nav publiserer arbeidsledighetstall

Saken oppdateres.

Det totale tallet på helt ledige, ikke justert for sesongvariasjoner endte på 55.400 personer i januar, noe som utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var dette tallet på 47.700 i desember.

1,6 prosent av arbeidsstyrken arbeidsstyrkenSummen av de som er registrert som sysselsatte og helt arbeidsledige. Det vil si alle personer som tilbyr arbeidskraften sin på arbeidsmarkedet. var helt ledige i desember, viste tall fra Nav.

På forhånd ventet økonomene en arbeidsledighet på 1,8 prosent, ifølge en undersøkelse gjort av Bloomberg.

Bruttoledigheten Bruttoledigheten inkluderer helt ledige og arbeidssøkende på tiltak.endte på 66.400 personer. 10.000 av disse er arbeidssøkende på tiltak.

– Arbeidsledigheten gikk litt opp i januar, men er fortsatt på et lavt nivå. Ledigheten øker blant annet innen bygg og anlegg og blant personer under 40 år. Samtidig er etterspørselen etter arbeidskraft fortsatt høy og det er mange ledige jobber, sier arbeids- og velferdsdirektør i Nav, Hans Christian Holte.

Justert for normale sesongvariasjoner økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med 400 personer, skriver Nav.

Holder seg på et lavt nivå

Ledigheten i Norge er på et historisk lavt nivå. Et viktig tegn på at rentehevingene fra Norges Bank lykkes med å kjøle ned økonomien er at den skyhøye prisveksten dempes. Veksten i lønninger og få ledige kan si noe om prisveksten i samfunnet. Økonomene følger derfor spent med på ledighetstallene, fordi de kan være med å påvirke hvilket nivå Norges Bank vil sette styringsrenten på.

Norges Bank valgte å holde renten uendret i januar etter å ha hevet renten en rekke ganger det siste året. Styringsrenten ligger for øyeblikket på 2,75 prosent.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Mest sannsynlig hever vi renten i mars, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache etter det forrige rentemøtet.

Inflasjonen (prisveksten) som Norges Bank forsøker å tøyle dempet seg noe til 5,9 prosent i desember. I november lå inflasjonen på 6,5 prosent, målt mot samme måned året før.