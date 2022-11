Ledende nettbutikk med falske førpriser

Bikeshop skylder på tekniske feil etter å ha vist frem for høye førpriser. Sparmax streket over priser som man ikke finner igjen hos Prisjakt, og forklarer at dette er «normalpris» blant konkurrenter.

SISTE TILBUDSDAG: Black Week ble rundet av med Cyber Monday. Hos nettbutikken Bikeshop var det en rekke tilbud som fremsto bedre enn de var.

Bikeshop, som kaller seg Norges største sykkelbutikk, holdt som mange andre nettbutikker tilbudsdagene gående frem til mandag.

Black Friday har for alvor blitt til Black Week, noe som avrundes med Cyber Monday påfølgende uke.

Men ikke alle tilbudene som sykkelbutikken presenterte under Cyber Monday, var like gode som de fremsto.

E24 fant en rekke produkter med førpriser det ikke var mulig å finne igjen i historikken hos sammenligningstjenesten Prisjakt.

Viste for høy rabatt

Det gjaldt eksempelvis for «et flott mekkestativ for de kresne» som under Cyber Monday kostet 1799 kroner.

Varen ble markedsført med 51 prosent rabatt, ettersom førprisen ble opplyst å være 3699 kroner.

Men ifølge Prisjakts historikk tilbake til april har den aldri kostet mer enn 2618 kroner hos Bikeshop.

Forrige pris på 2617 kroner ville tilsvart en rabatt på 31 prosent i stedet for 51 prosent.

Disse avvikene fant E24 hos Bikeshop Mekkestativet Park Tool PCS 10.3 Deluxe til 1799 kroner. Markedsført med 51 prosent rabatt pga. førpris 3699. Prisjakts historikk viser 2618 som høyeste pris hos Bikeshop. Wattpedalene Garmin Rally XC100 til 5199 kroner. Markedsført med 33 prosent rabatt pga. førpris 7749. Prisjakts historikk viser 6998 som høyeste pris hos Bikeshop. Pulsklokken Garmin Forerunner 955 til 4748 kroner. Markedsført med 22 prosent rabatt pga. førpris 6099. Prisjakts historikk viser at produktet ikke har kostet dette siden juli. Brillene Oakley Radar EV Path til 999 kroner. Markedsført med 49 prosent rabatt pga. førpris 1969. Prisjakts historikk viser at produktet ikke har kostet mer enn 1830. Sykkelcomputerpakken Garmin Edge 530 til 3229 kroner. Markedsført med 27 prosent rabatt pga. førpris 4449. Prisjakts historikk viser 3682 som høyeste pris hos Bikeshop.

Skylder på automatisert system

E24 fikk ikke tak i Bikeshop-sjef og grunnlegger Håkon Lilland på telefon mandag, men han svarte på e-post.

Der takker han for å ha gjort Bikeshop oppmerksomme på saken.

Lilland skriver at de igangsatte undersøkelser internt etter henvendelsen og ser at de har hatt «feil førpriser på enkelte produkter».

– Det ser ut til at feilene vi har funnet skyldes bruk av et automatisert prismatch-system vi har, hvor vi ikke har lest av førprisen korrekt, før tilbudene ble produsert, skriver Lilland.

FEIL FØRPRIS: Ifølge Prisjakts historikk har mekkestativet kostet 2618 kroner på det meste hos Bikeshop.

Det ser i første omgang ut til å gjelde produkter hvor Bikeshop har hatt mange prisjusteringer gjennom høsten, legger han til.

– Priser som er strøket over og som er merket som førpris i de tilfellene vi ser det er feil, er normalt enten prisen fra leverandørens nettside, eller laveste markedspris når produktet ble lagt ut, skriver Lilland.

Bikeshop skal nå «ta en fullstendig gjennomgang av systemer og rutiner for tilbudsproduksjon».

Lilland svarer videre at berørte kunder vil bli kontaktet i løpet av de neste arbeidsagene.

Reagerte på rabatt

Bikeshop var én av flere nettbutikker E24 fikk tips om etter å ha skrevet om Tights.no og deres markedsføringsmetode under Black Week.

En annen tipser viste til Sparmax, som omtaler seg som «Norges største bad- og møbelbutikk på nett».

Tipseren har i lengre tid fulgt med på et dusjkabinett med boblebad ved navn Julie 3. Under Black Week og på Cyber Monday ble varen markedsført med 24 prosent rabatt og en besparelse på 6500 kroner.

TILBUD: Dusjkabinettet med boblebad var satt ned 500 kroner sammenlignet med før Black Week. Sparmax markedsførte høyere rabatter, med henvisning til «normalpris» i markedet.

Prisen var da 20.495 kroner. Tipseren reagerer på markedsføringen ettersom Prisjakt viser 20.995 som høyeste pris hos Sparmax.

E24 har funnet flere andre eksempler på Sparmax-produkter der prisen som er streket over, er betydelig høyere enn det varen ifølge Prisjakt tidligere har kostet.

Må være tydelig om «normalpris»

Sparmax-sjef Frode Overå bekrefter at de ikke tar utgangspunkt i egen førpris når de beregner rabatt.

I stedet er det en «normalpris» som er strøket ut.

– Vi har alltid lave priser og ønsker å sammenligne oss mot markedet. Skulle vi brukt førpris i tillegg, måtte vi fulgt med i alle bauger og kanter på hva vår førpris var, sier han.

– Og hva er «normalpris»?

– Det er den prisen vi ser konkurrentene våre har på tilsvarende produkter.

Underdirektør Marit Evensen i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet forklarer at denne markedsføringsmetoden kan være lovlig, men at det beror på en konkret vurdering.

– Her vil det kunne være avgjørende hvordan prisbesparelsen kommuniseres, og om forbrukeren forstår at prisbesparelsen ikke beregnes ut fra førprisen til butikken. I tillegg må den næringsdrivende kunne fremlegge dokumentasjon på at dette er normal markedsverdi, skriver hun i en e-post.

Marit Evensen, underdirektør i Forbrukertilsynet.

– Så prisen man baserer en salgsrabatt på, må ikke alltid være førpris?

– Tradisjonell salgsmarkedsføring beregnes fra butikkens førpris. Bruk av sammenlignende pris med markedet som sådan bør kommuniseres på en tydelig måte. Hvis ikke kan den fort oppleves villedende.

Førpris hadde betydd 5 prosent rabatt

Overå i Sparmax forteller at de ønsker å være transparente på pris, og at nettbutikken derfor selv tok initiativ tidligere i år til å komme på Prisjakts sider.

Han sier at Sparmax har satt ned prisen med minst 500 kroner på alle produkter over 5000 kroner i år.

– Hvorfor forteller dere ikke det i stedet?

– Vi kunne skrevet utrolig mye, vi kunne vist frem både normalpris og førpris. Men da hadde vi kanskje fått mange telefoner med spørsmål om hva normalpris og førpris er. I stedet gjør vi det enkelt for kundene og enkelt for oss.

– Tror du forbrukeren skjønner hva dere mener med «normalpris»?

– Ja, vi forteller hva varen koster og hva som er normalprisen, og så kan man gå inn på Prisjakt og se hva produktet har kostet før. Husk at dette er store kapitalvarer, dette er ting som kundene har vurdert i lang tid. Man spontanhandler ikke et dusjkabinett med boblebad til 20.000 kroner.

– Men tror du forbrukeren synes det er lett å forstå forskjellen på normalpris og førpris?

– Ja, hvis vi hadde skrevet «førpris», så hadde jeg som forbruker tenkt at det var prisen som var før.

– Og hva tror du forbrukeren tenker når den leser «normalpris»?

– Jeg tror den tenker det samme som oss, altså at det er den normale prisen i markedet. Men lurer man på noe, kan man ringe til kundeservice, så forteller vi hva prisene var før og når tilbudet går ut.

– Synes du dette er god og redelig markedsføring?

– Vi er stolte av prisene våre og har ingen hemmeligheter. Og vi har ikke fått noen kundeklager.

Hvis Sparmax hadde markedsført dusjkabinettet med førpris, som var 20.995 kroner, ville prisreduksjonen tilsvart en rabatt på 5 prosent. De avviser at normalpris har blitt brukt istedenfor førpris for å få en høyere rabatt.

– Vi kunne gjerne brukt førpris, men vi har valgt normalpris. Og så selger vi generelt produktene våre til så lav pris som vi kan for å kunne drive selskap.

– I faresonen

Hva gjør man som forbruker dersom man opplever å ha blitt villedet av en kampanje?

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet forteller at han først ville gått nøkternt til verks hos butikken.

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Der kan man foreslå for eksempel ytterligere 500 kroner avslag, eller en pris basert på samme rabatt, men med utgangspunkt i den faktiske førprisen. Dette ville jeg gjort helt nøkternt.

Ifølge Iversen løses de fleste saker på kundeservicenivå. Skulle ikke det være tilfellet, kan man gå til Forbrukertilsynet og be om megling. Blir man ikke enig der heller, kan Forbrukerklageutvalget ta saken. Hele denne prosessen er gratis.

– Hva tenker du om å markedsføre rabatter basert på «normalpris» kontra førpris?

– Alle andre metoder enn førpris kan være i faresonen i henhold til markedsføringsloven, så det gjelder å tenke seg nøye om som næringsdrivende før man går kreativ til verks.

– Som en enkel tommelfingerregel vil jeg si at man bør la være, for man tar en viss sjanse for at det kan anses som en ikke reell førpris.

Prisjakt eies av Schibsted. E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister har aksjer i Schibsted gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram.