Nyboligsalget i fritt fall: – Nå går vi fra ille til verre

Redusert kjøpekraft og usikkerhet rundt fremtiden gjør at folk setter bremsen på i kjøp av nye boliger. Salget av nye boliger raste med 39 prosent i november sammenlignet med samme måned i fjor.

Dronebilder av boligbygging av Sinsen i Oslo og området rundt.

Saken oppdateres...

Kostnadsøkninger og rentehevinger slår hardt ned over nyboligsalget. Samtidig som sentralbanksjef Ida Wolden Bache formidlet nok en renteheving, kom det nye dystre tall både fra og for boligprodusentene.

– Det har vært fallende salg siden juli 2021, og tallene i november viser at vi nå går fra ille til verre, sier Lars Jacob Hiim administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

November var en skrekkmåned for boligprodusentene, men nyboligsalget de siste tre månedene har også stupt 27 prosent sammenlignet med fjorårets september, oktober og november.

Og nybolig-bremsen er nå også synlig i det kanskje ellers sterke leilighetsmarkedet i byområdene.

– Hele landet opplever nå kraftig nedgang i nyboligsalget, sier Hiim.

– Vil føre til permitteringer og oppsigelser

Men igangsettingen, altså byggingen av nye boliger er imidlertid fortsatt i full sving. I november ble det igangsatt like mye nyboligbygging som i november i fjor, men ser man på de tre siste månedene samlet er det en økning i igangsettingen på 14 prosent sammenlignet med fjoråret.

Men nå vil det snart begynne å svi for boligprodusentene, ifølge deres egen forening.

– Ordrereserven reduseres raskt, og nedgangen i nyboligsalget vil føre til permitteringer og oppsigelser. Tallene for salg og igangsetting viser at 2023 vil bli et krevende år, sier Hiim.