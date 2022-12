Hydro satser på stor vindkraftutbygging i Høyanger-fjellene

De vil knytte vindkraften tett opp mot Hydros industrianlegg i Høyanger. Og håper det vil sikre lokal støtte.

Fjellområdene bak det regulerte Fossvatnet i Høyanger er aktuelle for vindkraft. Utbyggerne håper på lokal støtte for å sette opp 50 turbiner.

Sammen med Eviny og Zephyr planlegger Hydro et vindkraftverk med rundt 50 store vindturbiner som kan få en høyde på opp til 250 meter.

Planene i kommunene Høyanger og Sunnfjord har tidligere vært svært omstridt. Kommunestyret i Høyanger har sagt nei til alle forsøk på å bygge vindkraft i kommunen.

Nå knytter selskapene vindkraftverket direkte til Hydros aluminiumsproduksjon i Høyanger. De sier at det både vil sikre dagens 150 arbeidsplasser, og samtidig bidra til modernisering av anlegget mot lavere klimagassutslipp.

– Hydro har en lang tradisjon for å koble kraftproduksjon med industri, sier leder for primærproduksjon i Hydro, Ola Sæter.

Trenger samtykke

Han peker på at Norge, ifølge Statnetts prognoser, styrer mot et underskudd på kraft fra 2027. Samtidig løper flere av Hydros langsiktige kraftavtaler ut frem mot 2030.

– Vi produserer aluminium med verdens laveste utslipp. Det er et produkt som er stadig mer etterspurt, og viktig for grønn omstilling. For å gjøre dette trenger vi sikker forsyning av konkurransedyktig kraft, sier Sæter.

Han mener vindturbiner på land er den eneste måten å sikre industrien tilstrekkelig kraft i dette tiåret.

Olje- og energidepartementet (OED) har nå gjenopptatt behandling av meldinger om nye vindkraftprosjekter. Forutsetningen er samtykke fra vertskommunene.

Dermed må kommunestyrene i Høyanger og Sunnfjord gi sin tilslutning før de tre selskapene kan gå videre i prosessen med å skaffe seg konsesjon for bygging.

For ett år siden lanserte Ola Sæter planene om å resirkulere brukt aluminium i den gamle Fundo-fabrikken i Høyanger.

«Matcher» Høyanger

– Hvordan skal politikerne i Høyanger overbevises om at vindturbinene i fjellet kommer akkurat Høyanger til gode?

– De har allerede sett at vi satser langsiktig på Høyanger, og investerer i fabrikken der. Vi åpner snart et nytt anlegg for resirkulering av aluminium der. Og vi planlegger en hydrogenpilot som vil gi utslippsfri aluminium i Høyanger, sier Sæter.

Han sier at Hydro vil gå inn som langsiktige eiere av vindkraftanlegget, som «matcher» behovet i Høyanger godt. De ser for seg en langsiktig strømavtale som kan strekke seg over 20–25 år.

Størst i Vestland

Eviny, tidligere BKK, har sammen med selskapet Zephyr AS tidligere lansert planene om vindkraftverk i samme fjellområde. Nå vil også Hydro delta i den store utbyggingen.

Selskapene planlegger å sette opp vindturbinene i fjellområdene på begge sider av kommunegrensen mellom Høyanger og Sunnfjord.

Hvis prosjektet blir realisert, blir vindkraftverket det hittil største i Vestland fylke. Det vil kunne produsere 1 TWh, som tilsvarer strømforbruket til rundt 75.000 husstander.

Eviny-ledelsen har flere ganger de siste par årene uttalt at de har trykket på pauseknappen når det gjelder satsing på landbasert vindkraft.

– Nå er det slutt på pausen i Høyanger. Dette er kick-off for dette prosjektet, sier konserndirektør Olav Osvoll i Eviny Fornybar AS.

Planen er at Hydro og Eviny kjøper Zephyr ut av prosjektet, og at de to selskapene bygger, eier 50/50 og driver vindkraftverket videre.

– Det blir et vanvittig press, og et enormt dilemma. Dette sa vindkraftmotstander og ordfører Petter Sortland (AP) i Høyanger om koblingen mellim vindkraft og industriutvikling.

– Gjør vondt å bruke natur

Samtidig understreker Osvoll at de bare går videre med planene dersom det er lokal tilslutning i kommunene.

Han forventer at planene vil utløse motstand.

– Det gjør vondt å bruke natur, uansett hvilken energiteknologi det er snakk om. Her dreier det seg om et fjellområde mellom regulerte vann. Det finnes også allerede veier og kraftlinjer inne i området, sier han.

Planområdet er på 22 kvadratkilometer. Turbinene vil få en totalhøyde på et sted mellom 190 og 250 meter.

Til sammenlikning har Rådhuset i Bergen en høyde på 51 meter.

– Inntekter på 45 millioner

Osvoll tilføyer at prosjektet i Høyanger er de eneste vindkraftplanene selskapet for tiden arbeider med.

– Prosjektet Matre Vind i Masfjorden er fortsatt lagt på is, opplyser konserndirektøren.

Han anslår at kommunene Sunnfjord og Høyanger samlet vil få årlig inntekt på 45 millioner kroner hvis prosjektet i Høyangerfjellene ser dagens lys.

– Dette er eiendomsskatt og produksjonsavgiften på to øre pr. produserte kWh, sier Osvoll.

Eviny-direktør Olav Osvoll viser til at det allerede er bygget ut vannkraft med regulerte vassdrag, veier og kraftledninger i deler av fjellområdene som er aktuelle for utbygging.

Han sier at Sunnfjord ligger an til å få mesteparten av inntektene siden om lag 75 prosent av det aktuelle utbyggingsområdet ligger i denne kommunen.

Naturressursskatt og den planlagte grunnrenteskatten vil også kunne gi inntekter, men de skal fordeles til alle landets kommuner, ikke bare de som stiller areal til disposisjon for vindkraft.

Ordfører i Høyanger, Petter Sortland (Ap), er en profilert vindkraftmotstander. Han har tidligere sagt til BT at han vil komme under kraftig press hvis vindkraft knyttes direkte til utvikling og arbeidsplasser i industrien i Høyanger.

– Vi ser nå frem til god dialog med Høyanger og Sunnfjord kommune om vindkraftprosjektet, sier direktør Olav Osvoll i Eviny Fornybar AS.

Lokal motstand

Det er ikke bare politikerne i Høyanger som har vært negative til utbygging i fjellområdene.

Motstandere i organisasjonen Motvind har dannet sitt eget lokallag med utspring i Høyanger/Viksdalen-området. Noen grunneiere har uttrykt seg svært kritisk til vindkraft i området.

Men flere andre grunneiere er positive til vindkraft i området. En utbygging skal sikre grunneierne vederlag i form av et engangssum ved anleggsstart og en prosentandel av inntektene fra kraftsalget, ifølge et avtaleutkast BT tidligere har sett.

Fred. Olsen Renewables har allerede lansert presentert planer om et konkurrerende vindkraftprosjekt i Høyangerfjellene. Selskapet har sendt melding til NVE, og de to prosjektene har delvis overlappende utbyggingsområde.

De folkevalgte i Høyanger har tidligere nektet Fred. Olsen-selskapet å sette opp vindmåler i fjellet.