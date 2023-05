Enighet om lakseskatt på 25 prosent

Regjeringspartiene har blitt enige med Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskatt på havbruk på 25 prosent.

Regjeringspartiene har torsdag blitt enige med Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskatt på havbruk.

Forslaget bygger på forslaget lagt frem av regjeringen, men med følgende endringer:

Den effektive skattesatsen reduseres fra 35 til 25 prosent.

Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 prosent til 75 prosent.

Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.

I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

– Etter en lang prosess sikrer vi nå at Stortinget vedtar prinsippet om grunnrente i havbruk. Avtalepartene sikrer også flertall for en skattesats på 25 prosent og en økning i rabatten på formuesskatteverdien for oppdrettskonsesjoner til 75 prosent, sier saksordfører Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

Flertallet innebærer at partiene vil fremme et felles forslag til behandlingen av saken i Stortinget 31. mai.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn er svært fornøyd med resultatet.

– Nå er det nok politisk spill. Denne viktige næringen fortjener forutsigbarhet, sier Rotevatn.

Finanskomiteen avga sin innstilling sin innstilling til forslaget om grunnrenteskatt på lakseoppdrett tidligere denne uken.

Det har vært harde forhandlinger i Stortinget helt inn i siste runde. Regjeringen har ønsket å få til et bredt forlik for å sikre forutsigbarhet, slik at skatten blir stående også etter et eventuelt valgnederlag.