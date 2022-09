De nye, store strømforbrukerne

Store prosjekter i industri og oljebransjen vil kreve mye strøm, samtidig som det planlegges lite ny kraftutbygging. Se listen over de nye, store forbrukerne her.

Dette bildet er fra Herøya, hvor Yara har planer om å erstatte naturgass med hydrogen produsert ved hjelp av fornybar strøm. Dette er en av mange planer som til sammen kan øke norsk strømforbruk med 24 terawattimer de neste årene.

E24 har laget en oversikt over kraftbehovet i en rekke planlagte prosjekter i eksisterende industri, olje- og gassbransjen og ny industri.

Oversikten er ikke komplett, men viser at det er behov for om lag 12 terawattimer (TWh) mer strøm til eksisterende industri, fem TWh til batterifabrikker og CO2-fangst og syv TWh til olje- og gassbransjen.

Hvis alle prosjektene blir realisert, kan det øke kraftetterspørselen med rundt 24 TWh. Dette inkluderer Yara i Porsgrunn, gassanlegget på Kårstø, nye batterifabrikker og olje- og gassfelt som Troll og Oseberg (se kart og tabell).

Dette er omtrent samme forbruksvekst som NVE anslo i en rapport i 2020, og som Miljødirektoratet anslo i en rapport E24 omtalte denne måneden.

Informasjonen i kartet finnes også som tabell nederst i saken.

Strid om eksport, elektrifisering og vindkraft

Strøm-Norge rives for tiden mellom flere ulike behov:

Folk og bedrifter ønsker lave strømpriser

Stortinget ønsker elektrifisering av en rekke industri- og oljeanlegg for å nå klimamålene, noe som øker strømforbruket

Det er for tiden energimangel i Europa og stor etterspørsel etter strøm fra nabolandene

Samtidig fører svindyr strøm til nye kamper i norsk energipolitikk:

bør strømeksporten begrenses?

bør Norge droppe noen prosjekter for å elektrifisere sokkelen, selv om det kan true klimamålene for 2030?

bør Norge bygge ut mer kraftproduksjon, som vindkraft på land?

– Da øker presset

Det tar lang tid å endre energipolitikken, og tiltak som gjøres i dag vil kunne prege kraftsystemet i mange år. På samme måte er dagens situasjon preget av avgjørelser som er tatt for mange år siden.

Når en rekke oljefelt på Utsirahøyden nå skal få kraft fra land, er det ikke noe man har funnet på nylig. Stortingets krav om å elektrifisere feltene på Utsira-høyden daterer seg helt tilbake til 2014.

Med på kravet var blant andre Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad. Hun har senere blitt bekymret for at det ikke er nok kraft fra land til både Utsira og andre områder på sokkelen, i tillegg til økte industribehov.

– Jeg er bekymret for at virksomhet med store kraftbehov kommer raskere på plass enn ny kraftproduksjon, sier Arnstad til E24.

– Tok du feil da du var med på å kreve elektrifisering i Nordsjøen i 2014?

– Nei, ikke for Johan Sverdrup og Utsirahøyden som sådan. Men det er et stykke derfra til å si at alt som skal elektrifiseres fra sokkelen, må elektrifiseres med landstrøm, sier hun.

Hun åpnet tidligere i år for å utsette Norges klimamål fordi det ikke er kraft nok til elektrifiseringen av hele sokkelen.

– Jeg håper vi skal slippe å utsette noen klimamål. Men vi må adressere det dilemmaet som ligger i at vi risikerer å overbelaste kraftsystemet vårt. Vi har ikke fått havvind på plass raskt nok, og skal elektrifisere mye, sier Arnstad.

Senterpartiets Marit Arnstad (t.h.) deltar i en paneldebatt om strøm tidligere i år, sammen med Marie Sneve Martinussen (Rødt), daværende stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap), og Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Venter kraftig økt forbruk

Strømforbruket i Norge er på om lag 140 TWh, men forbruket kan ifølge Statnett øke til 158 TWh i 2030. Da har Statnett ikke lagt til grunn at alle planer om økt forbruk blir realisert.

Hvis Statnetts utsikter slår til, risikerer særlig det sørlige Norge å ha for lite strøm fremover. Mye av forbruksveksten kommer fordi industrien og oljebransjen skal erstatte fossil energibruk med fornybar strøm for å kutte klimautslippene.

Ifølge Statnett har kraftkrevende industri og petroleum økt sitt årlige forbruk av strøm fra 41 terawattimer (TWh) i 2010 til 48 TWh i 2021.

– Dette er en betydelig, men likevel relativt beskjeden, vekst. Det som har vokst mye mer er planene fremover i tid, og ikke minst alvoret og realismen i de planene, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett til E24.

Han sier at industriaktører de siste årene har henvendt seg til Statnett med langt flere planer enn det E24s oversikt viser.

– Dette er nok i det nedre sjiktet av de planene vi ser, sier han.

– Vi opplever en sterk vekst i disse forbruksplanene, og ser at det er sterk drivkraft blant aktørene og realistisk at mye av dette vil komme på plass, legger Løvås til.

Statnett-konserndirektør Gunnar Løvås (i midten), her sammen med tidligere konsernsjef Jannicke Hilland i Eviny (tidligere BKK) og markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Nesten totalt fravær av ny produksjon

Mens strømforbruket er ventet å øke mye, er det ventet lite ny kraftproduksjon i de kommende årene.

Strømproduksjonen i Norge er for tiden på om lag 155 terawattimer (TWh) i et normalår, og Statnett venter at dette øker til 162 TWh i 2026.

Statnett tror at Norge samlet sett vil ha et lite kraftoverskudd i normalår, mens Sør-Norge vil være omtrent i balanse eller noe i minus i perioden 2025 til 2030.

«Det kan bli noe høyere priser enn i naboland om underskuddet blir for stort», skriver Statnett i en utredning til Olje- og energidepartementet.

«Gitt at vi skal ha null eller litt overskudd så må vi øke produksjonen når forbruket øker mye», skriver Statnett.

Det kommer noe ny vann- og solkraft fremover, men ikke nok til å holde tritt med det nye forbruket som er ventet. Konsesjonssystemet skal skjerpes, og det er ventet lite utbygging av ny vindkraft frem til 2030.

– Full stans i utbyggingen

Ifølge Statnett er det nesten totalt fravær av prosjekter som kan levere ny kraft de neste fem årene.

– Forbruket vokser mye fortere enn noen trodde, mens det har vært full stans i utbyggingen av ny produksjon, sier Løvås.

Han peker på at regjeringen nylig åpnet for å behandle søknader om vindkraft på land igjen og har presentert ambisiøse planer om havvind frem mot 2040.

– Dette er bra og nødvendig. Uansett hvordan det gires opp vil det ta mange år før det er på plass. Derfor fortsetter vi å påpeke at det trengs mer kraft dersom Norge skal tilrettelegge for fremtidig ny, grønn verdiskaping, sier Løvås.

Trodde på kraftoverskudd

Norge har lenge opplevd prissmitte fra Europa, og mange knytter de høye prisene til utbyggingen av nye strømkabler til Tyskland og Storbritannia som har økt Norges utvekslingskapasitet.

De nye kablene fikk grønt lys fra olje- og energiminister Tord Lien (Frp) allerede i 2014, og var basert på en antagelse om at kraftoverskuddet i Norge og Norden ville øke.

Statnett ventet i 2013 et norsk overskudd på 5-15 TWh i et normalår fremover.

Men dette har endret seg, særlig fordi kraftutbyggingen stanser opp mens forbruket øker mer enn ventet. I år har Statnett anslått at kraftoverskuddet vil falle fra 15 TWh i 2021 til tre TWh i 2026.

Dette kan skape utfordringer for nye industrietableringer.

– For at det skal være attraktivt å etablere kraftforbrukende industri i Norge i det lange løp, må det være gunstige kraftpriser i Norge sammenlignet med våre naboland. Det forutsetter en tro på at det vil være overskudd av kraft, sier Løvås.

– Må slutte å overforbruke energi

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen har advart om at det ikke er nok kraft til alle formål, og ber om strengere prioriteringer.

– Det fremstilles som at vi skal nå klimamålene, men ikke trenger gjøre noen endringer. Det å bare erstatte dagens forbruk av fossil energi med et uspesifisert overforbruk av fornybar energi er urealistisk, sier Gulowsen til E24.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

– Må vi ned i levestandard?

– Skal vi nå klimamålene så må vi slutte å overforbruke energi. Det må bli lavere energiforbruk, det må færre flyreiser til Syden, og mindre kjøp av billige varer fra Kina, sier Gulowsen.

– Klimakrisen skyldes for billig tilgang på fossil energi over tid. Det kan ikke løses bare ved å erstatte dette med fornybar energi, for det har en pris for miljøet og en finansiell kostnad som blir for høy, legger han til.

– Men er folk villige til å gå ned i levestandard?

– Jeg tror folk i utgangspunktet er villige til det. Men de blir ikke villige til det hvis politikerne hele tiden forteller dem at de ikke trenger det. Dette er den late løgnen som folk har blitt fortalt, om at vi kan løse klima- og naturkrisen uten at det koster oss noe, og uten å redusere forbruket av noe som helst, sier Naturvernforbundets leder.