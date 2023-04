En liter melk er blitt like mye dyrere for alle, men det svir mer for alenemamma Elin Kjeksrud

(E24) Vi har sjekket hvordan prisøkningene treffer ulike yrker. Se hvor hardt prisøkningen treffer din lommebok.

Elin Kjeksrud er på handletur med barna. Når det står knapt 1000 kroner på konto, må hun prioritere hardt.

Det er ti dager igjen til lønningen kommer, men det er bare en knapp tusenlapp igjen på bankkontoen til Elin Kjeksrud (43).

Nå ruller den enslige tobarnsmoren nedover langs hyllene på lavprisbutikken Price Lagerutsalg i Krokstadelva. Hun beskriver butikken som et outlet for mat og nødvendige ting.

Som fagarbeider i barnehage har Kjeksrud aldri hatt mye å rutte med, men pengene strakk akkurat til. Så kom pandemien, og bensinprisene gikk i taket. Så den tørre vinteren i Europa, og strømprisene gikk i taket. Til slutt ble det krig i Ukraina, og prisen på alt steg.

– Før gikk det an å få det til å gå rundt. Nå er det titt og ofte jeg må spørre foreldre eller venner om hjelp. Det er dritflaut, sier hun til E24.

Lørdagskosen er sikret med lave priser på mat-outlet. Victoria Madelene (18) hjelper mamma å pakke posen, mens Daniel (7) følger med.

6500 kroner til bolig og strøm

Ifølge Forbruksforskningsinstituttet (Sifo) skulle en mor med to barn, som Kjeksrud, hatt et alminnelig forbruk på 23.113 kroner i måneden i februar i fjor. Det før både strøm og bolig ble betalt for. Med Elins lønn på 467.000 kroner i året ville hun da sittet igjen med rundt 6500 kroner.

– Det hadde jo gått rett til helvete når jeg får 29.000 i måneden. Man kan ikke bo for 6500 kroner, sier hun.

Sifos referansebudsjett Forbruksforskningsinstituttet (Sifo) lager hvert år en kalkulator der de ser på hva det vil koste for ulike husholdninger å opprettholde et «akseptabelt forbruk». Budsjettet omfatter både vanlige, løpende utgifter til mat, klær, hygieneartikler og liknende og utgifter til sjeldnere innkjøp av varige forbruksgjenstander som blant annet møbler og elektronisk utstyr. Budsjettet inkluderer imidlertid ikke utgifter til strøm og bolig. Sifo beskriver akseptabelt forbruk som «et forbruk som en med rimelighet kan forvente at personer som er i arbeid, har tilgang til. Det gjør det mulig å følge offentlige helse- og kostholdsanbefalinger og å delta i de mest vanlige fritidsaktivitetene på en fullverdig måte». Kilde: Sifo

Elin Kjeksrud (43) på handletur sammen med barna Victoria Madelene (18) og Daniel (7).

Og mens det var vanskelig nok i fjor, er det bare blitt verre i år. Alt er blitt dyrere.

Hadde Elin hatt et normalt forbruk, slik Sifo foreslår, hadde hun bare hatt 5100 kroner igjen på konto nå – før husleie og strøm. Prisveksten har spist opp en femtedel av pengene hun sitter igjen med etter et «normalforbruk», ifølge Sifos regnestykke.

Men med boligutgifter på 16.500 kroner er det ikke mulig å ha et slikt «akseptabelt forbruk» med hennes inntekt. Når faste utgifter er på 9500 kroner, blir det knappe 3000 kroner igjen til mat for henne og to barn – Daniel på syv og Victoria på 18.

Skulle Elin hatt et «akseptabelt forbruk» og samtidig hatt de utgiftene hun i dag har til bolig og strøm, måtte hun tjent 680.000 kroner i året – altså over 200.000 mer enn hun faktisk har i lønn.

Treffer de tynneste lommebøkene

De siste 12 månedene har prisene i Norge steget med 6,5 prosent. Men selv om prisene stiger like mye for alle, er kostnaden skjevt fordelt. Dess mindre du tjener, dess større innhogg i økonomien gjør prisstigningene.

E24 har sett på akkurat hvor hardt prisstigningene treffer folk med ulike yrker og ulik inntekt.

Vi har tatt utgangspunkt i Sifos referansebudsjett for en kvinne med to barn. Sifo mener en slik person hadde månedlige utgifter på 23.113 kroner i fjor før krigen brøt ut. I februar 2023 var utgiftene økt med 1367 kroner i måneden.

I regnestykket ser vi på hvor stor andel av det personen hadde igjen på konto i 2022, som prisveksten spiser opp i 2023.

Til bursdag ønsker ikke Elin seg nye ting. Hun ønsker seg penger til å dekke reparasjoner på bilen, tannlegetime og kanskje en tur til frisøren.

For eksempel hadde en bussjåfør med to barn 7700 kroner til å betale bolig og strøm i fjor. I år hadde prisveksten spist opp 18 prosent av det.

Mens en sykepleier hadde 14.000 kroner igjen på konto i fjor. I år var 9,7 prosent av det borte.

Finansmeglere og politikere derimot satt igjen med 29.000 kroner i 2022. Ett år senere satt de fortsatt igjen med 27.000 kroner.

– For dem som tjener mye, betyr det kanskje at det blir mindre luksuriøse ferier. Mens for oss må vi kutte ned på helt grunnleggende ting, sier Kjeksrud.

I tabellen nederst i saken kan du finne ditt yrke eller din inntekt og se hvor mye prisstigningen har spist av budsjettet ditt.

Husk at eksempelpersonen er en enslig mor med to barn. Regnestykket vil se annerledes ut for andre typer husholdninger, men prisøkningen vil fortsatt slå hardere ut dess mindre du tjener.

Vil løfte i bunn

Elin Kjeksrud er klar på hva løsningen er for henne.

– Vi som har lavest lønn, trenger et løft.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, stemmer i. Forbundet er det største innen kommunal sektor og organiserer alt fra renholdere til ledere. Hun mener de som sliter mest, må få et løft i årets lønnsoppgjør.

Fagforbundet-leder Mette Nord kommer med klare krav i lønnsforhandlingene.

Det må skje gjennom det som heter et kronetillegg.

– Om du har en årsinntekt på 400.000, eller om du har en årsinntekt på 1 million, er prisstigningen lik i kroner og øre. Like kronetillegg for alle vil bidra til at alle få lik mulighet til å håndtere prisøkningen på melken.

Motstykket er det som heter prosenttillegg. En 5 prosents lønnsøkning for en person med lav lønn gir mindre i kroner og øre enn for en som har høyere lønn.

Ta en for laget

Nord mener det er riktig av andre yrkesgrupper, som for eksempel lærere og sykepleiere, å «ta en for laget» for å løfte de lavest lønnede.

– Hvis ikke får vi økte forskjeller, med de negative samfunnsmessige konsekvensene det har.

Denne helgen sitter LO og NHO i et lukket rom på Hotell Opera i Oslo og forhandler om lønningene i privat sektor. Når dørene åpner igjen, håper Nord at partene er blitt enige om et kraftig løft til de lavtlønte. Det vil nemlig også sette standarden for forhandlingene mellom partene i offentlig sektor.

Drømmer om ferie og bolig

Tilbake fra handletur sitter Elin Kjeksrud i sin svarte skinnsofa – som hun kjøpte brukt. Stuen er opplyst bare med lys fra vinduene, og den eneste varmekilden er en liten ovn på gulvet.

Når Elin Kjeksruds utleier flytter hjem igjen, må hun og familien finne seg et nytt sted å bo. Hun frykter det eneste hun har råd til er en leilighet med ett soverom til hele familien.

Nye møbler og mobiler er en luksus hun ikke kan unne seg. Klær til ungene kjøper hun brukt på Finn.no eller på kraftig rabatt. Ferien tilbringes i Sverige eller på campingplassen. Kjeksrud vet at drømmereisen med cruise i Karibia er nettopp det. En drøm.

Boligdrømmen er enda lenger unna enn Karibia.

Det siste året har hun tatt på seg en ekstra jobb for å finansiere yngstegutten Daniels fritidsaktivitet.

– Det hender jeg må si til min mor at vi må kjøre en tur til Sverige for å handle. Da drar jeg alltid på Willys inne i Strømstad. Der er det billigere enn på Nordby! Når jeg går tom for penger, har jeg forhåpentlig nok mat i skapene til en uke, sier hun.

Moren og stefaren hennes er uvurderlig hjelp. De hjelper dem blant annet med å kjøpe fôr til de to kjæledyrene deres.

Er det krise, har hun gode venner som også hjelper.

– Vi får det til å gå på en eller annen måte. Men det hadde vært kjekt å slippe å være 43 år og spørre moren sin om hjelp, sier hun.