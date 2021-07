Opel Ampera-e-eiere bes om å parkere utendørs etter å ha ladet bilen

Bilforhandler Bertel O. Steen ber eiere av bilen Opel Ampera-e om å parkere utendørs etter lading og å ikke lade om natten på grunn av brannrisiko.

Opel Ampera-e ble presentert Paris Auto Show høsten 2016. Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

NTB

Det skjer etter brann i to biler av typen Chevrolet Bolt i USA. Chevrolet Bolt blir solgt under navnet Opel Ampera-e i Europa.

Pressekontakt for Opel hos bilforhandleren Bertel O. Steen i Norge, Stein Pettersen, sier til Teknisk Ukeblad at de ikke kjenner til noen branntilfeller med Ampera-e i Norge, men at de ut fra et føre var-prinsipp også anbefaler at bilene parkeres utendørs etter at de er ladet.

– Til tross for at det ikke har vært noen kjente tilfeller i Norge eller Nederland der så godt som samtlige Ampera-e befinner seg, må vi følge anbefalingen som er gitt fra produsenten – i dette tilfellet GM, sier Pettersen.