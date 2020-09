Enighet i forhandlingene på flyteriggavtalen

Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) ble natt til torsdag enige i flyteriggoppgjøret som omfatter tusenvis av ansatte på norsk sokkel.

NTB

– Vi er fornøyd med å komme i havn med et rimelig godt resultat uten å måtte gå i mekling, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en pressemelding.

Industri Energi og NR har kommet fram til et resultat som gir et generelt lønnstillegg for ansatte på flyteriggavtalen på 1,7 prosent, minimum 13.693 kroner.

Flyteriggavtalen gjelder for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel. Industri Energi har over 4.500 medlemmer innenfor det såkalte flyteriggområdet, det utgjør to tredeler av alle som jobber på avtalen.