Lasteskip i Nordsjøen har sendt ut nødsignal

Et lasteskip i Nordsjøen har sendt ut en nødsignal etter at lasten har forskjøvet seg. Et redningshelikopter har hentet ut flere av mannskapet.

NTB

Lasteskipet har totalt 12 personer om bord, og tre helikoptre og to andre fartøy er på vei til området.

Skipet ligger rundt 60 nautiske mil vest av Ålesund og skipet har fått en slagside på cirka 30 grader, opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Evakuering av mannskapet har begynt, og fire personer skal bli værende igjen om bord i fartøyet for å stabilisere skipet.