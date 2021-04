Lasteskip i Nordsjøen har fått slagside

Et lasteskip i Nordsjøen har sendt ut en nødsignal etter at lasten har forskjøvet seg. Et redningshelikopter har hentet ut flere av mannskapet.

NTB

– Vi har ikke løpende kontakt siden de er utenfor radiodekning. Det er et helikopter ute ved skipet som blir der til kystvaktskipet Njård er på plass, sier Torgeir Espeland i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Skipet ligger rundt 60 nautiske mil vest av Ålesund og skipet har fått en slagside på cirka 30 grader.

Lasteskipet har totalt 12 personer om bord, og tre helikoptre og to andre fartøy er på vei til området.

– Første helikopter har kurs mot land. Vi regner med de har de første åtte med, sier Espeland.

Fire personer blir inntil videre værende igjen om bord i fartøyet for å stabilisere skipet.

– Det blir opp til kapteinen hva han vurderer at de skal gjøre. Ting kan skje veldig fort. Vi avventer hva han sier, sier Espeland.

Skipet sendte ut nødsignal da det fikk en helning på 30 grader, sier Oddgeir Andersen ved sentralen til Aftenposten. Han opplyser at det er ti meters bølgehøyde i området der fartøyet befinner seg.

Ifølge nettjenesten MarineTraffic er skipet «Eemslift Hendrika» det eneste nederlandske som befinner seg i området.