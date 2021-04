Jobber med helikoptre for å hjelpe lasteskip som har fått slagside i Norskehavet

Et lasteskip 60 nautiske mil vest for Ålesund har sendt ut en nødsignal etter at lasten har forskjøvet seg. Et helikopter har hentet ut flere av mannskapet.

Det nederlandske lasteskip Eemslift Hendrik som har fått slagside i Nordsjøen og har sendt ut en nødsignal etter at lasten har forskjøvet seg. Foto: Hovedredningssentralen Sør-Norge / NTB

Publisert I dag 12:06

– Situasjonen fremstår som uendret. Vi har et helikopter ved havaristen og et helikopter på vei ut med lensepumper, som de kan bruke til å lense ut vann, sier Oddgeir Andersen i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB i 15.30-tiden mandag.

Skipet ligger rundt 60 nautiske mil vest av Ålesund og skipet har fått en slagside på cirka 30 grader.

Tolv om bord

Lasteskipet hadde totalt tolv personer om bord. Åtte av personene er hentet ut og fraktet til Ålesund lufthavn Vigra. Fire personer er igjen om bord i fartøyet for å stabilisere skipet.

– Det blir opp til kapteinen hva han vurderer at de skal gjøre. Ting kan skje veldig fort. Vi avventer hva han sier, sa Torgeir Espeland i Hovedredningssentralen Sør-Norge like etter klokken 12 mandag.

Han fortalte at siden skipet var utenfor radiodekning har de ikke hatt løpende kontakt med skipet.

Skipet har blant annet med seg et nytt 24 meter langt serviceskip på vei til AQS AS i Kolvereid i Trøndelag, skriver VG. Skipet har en verdi på 66 millioner kroner.

Lasten skal være intakt

Teknisk sjef Kristian Hjertvik i selskapet har vært i kontakt med selskapet de kjøpt båten gjennom, Moen Marin.

– Det som har skjedd er at thrustere, som har blitt fraktet under dekk, har løsnet og forskjøvet seg slik at skipet har fått slagside og tatt inn vann, sier han til VG.

Han sier videre at den informasjonen han sitter på er at dekklasten er uskadd og intakt

Hovedredningssentralen i Sør-Norge har lagt ut denne videoen fra redningsoperasjonen, tatt fra redningshelikopteret fra Florø:

Skipet sendte ut nødsignal da det fikk en helning på 30 grader, sier Oddgeir Andersen ved sentralen til Aftenposten. Han opplyser at det er ti meters bølgehøyde i området der fartøyet befinner seg.