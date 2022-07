Strømselskaper dropper fastprisavtaler

Flere strømselskaper har kuttet tilbudet om fastprisavtaler. Andre har priset avtalene til langt over markedspris.

NTB

Den lave fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge, samt den usikre energisituasjonen i Europa som følge av krigen i Ukraina, gjør at det kan bli svært høye energipriser til høsten, skriver Dagens Næringsliv. Samtidig er det færre strømselskaper som tilbyr fastpriskontrakter.

– Det blir stadig vanskeligere å sikre fastprisavtaler til sluttbrukere, sier administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi. Nå tilbyr selskapet hans kun fastprisavtaler til kunder i Midt- og Nord-Norge – til 95,73 øre per kWh.

Også energikonsernet Lyse dropper fastpris tilbud på strøm. Kristian Helland, direktør for produkt og forretningsutvikling i Lyse Energi, skriver i en epost at de har valgt å sette fastpris på pause. I vår kunne man sikre seg tre års fastpris for 1,50 kroner per kWh fra selskapet.

De få selskapene som nå tilbyr ettårskontrakter på strøm for Sør-Norge tar seg godt betalt med priser på mellom 3 og 4 kroner per kWh. Kun ett selskap tilbyr tre års fastpris på strøm i dag. Det er Haugaland Kraft Energi , som tar 2,99 kroner per kWh for en treårig fastprisavtale.

Gjennomsnittprisen på strøm i juni – inkludert moms – var 187,7 øre i Sørøst-Norge I Sørvest-Norge var prisen 233,34 øre per kWh. I Nord-Norge var snittprisen i juni 8,56 øre per kWh.