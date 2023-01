Konsernsjef for strømselskap går på dagen

Administrerende direktør for Skandia Greenpower byttes ut med umiddelbar virkning.

Saken oppdateres ...

Lene Johansen, konsernsjef for strømselskapet Skandia Greenpower, går på dagen, ifølge en børsmelding fra selskapet.

– Jeg har dessverre ingen kommentar utover det som er skrevet i børsmeldingen, skriver Johansen i en e-post til E24.

Styret har utnevnt Kristine Ribe-Christensen som ny midlertidig administrerende direktør.

– På vegne av styret og alle i Skandia Greenpower vil jeg takke Lene Johansen for hennes sterke lederskap og dedikasjon, skriver styreleder Erik Tønnesen i børsmeldingen.

Johansen tok over som administrerende direktør i fjor.

Styrelederen viser til at hun har vært vesentlig for selskapets vekst og utvikling siden hun tok over.

Ifølge børsmeldingen vil Johansen den kommende tiden jobbe i en strategisk rolle for selskapet. Der skal hun blant annet sørge for en god overgang for den midlertidige lederen.

Pareto Securities AS ble i november valgt av selskapet til å gi strategiske råd om alternativer. Da skrev Skandia Greenpower i en børsmelding at det foreløpig var usikkert om det ville skje endringer.

«Børsfiasko»

Selskapet gikk på børs i 2021. De markedsførte seg da som en utfordrer i strømbransjen med satsing på lave priser og en digital modell.

I november i fjor ble Skandia Greenpower omtalt som en «børsfiasko» av Finansavisen. Strømselskapet hadde da falt 77 prosent siden Euronext Growth-noteringen i fjor.

Strømselskapet Skandia Greenpower het tidligere Skandiaenergi. Det ble grunnlagt i 2016 av Gunnar Norheim, som også har grunnlagt NorgesEnergi.