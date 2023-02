Rekordår for Mowi – foreslår utbytte på 879 millioner

Den norske oppdrettsgiganten venter rekordhøye slaktevolumer i 2023, men setter enkelte investeringer på vent som følge av grunnrenteskatten.

TALLSLIPP: Mowi, der John Fredriksen er storeier, rapporterer resultater for fjerde kvartal.

Saken oppdateres

– For første gang i Mowis nær 60 år lange historie hadde selskapet en inntjening på over en milliard euro (10,9 milliarder kroner), med et samlet operasjonelt driftsresultat på 1,01 milliarder euro i 2022, rapporterer selskapet.

Lakseoppdretteren foreslår å betale et utbytte på 1,7 kroner per aksjer til sine eiere, totalt 879 millioner kroner.

I fjerde kvartal endte inntektene på 1,36 milliarder euro. Det er litt lavere enn analytikernes forventning på 1,41 milliarder euro, men opp fra 1,15 milliarder på samme tid året før, ifølge Bloomberg.

Les også 117 personer i sjømatbransjen hadde formue over 100 millioner

Det operasjonelle driftsresultatet operasjonelle driftsresultatetDet selskapet tjener på driften før verdijusteringer på fisken i sjøen, renter og skatt for fjerde kvartal steg til 239 millioner euro i fjerde kvartal, opp fra 146 millioner euro på samme tid året før, og i tråd med en tidligere oppdatering.

Mowi slaktet 130.549 tonn i kvartalet, der den norske virksomheten sto for 87.000 tonn. Selskapet har også oppdrett i Chile, Canada, Skottland, Irland, Island og på Færøyene.

Totalt for året endte slaktet på 464 tusen tonn.

Forventet slaktevolum for 2023, som inkluderer nylig kjøpte Arctic Fish på Island, er det høyeste noensinne for Mowi på 484.000 tonn, og betyr at selskapet har vokst hele 109.000 tonn de siste fem årene.

Vesentlig høyere kontraktspriser

Mowi venter i likhet med hele sjømatnæringen spent på detaljene i grunnrenteskatten, som ble innført fra årsskiftet.

– Regjeringens forslag (...) vil sparke beina under fremtidsutsiktene for Kyst-Norges viktigste næring. Havbruksnæringen sysselsetter i dag 60 000 mennesker langs kysten, og til syvende og sist er det dem, samt fremtidige arbeidsplasser, dette vil gå ut over, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim i børsmeldingen.

Dette er forslaget om grunnrenteskatt Regjeringen har foreslått en særskilt skatt på 40 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks.

Grunnrenten er verdien av en knapp naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

For laks skal grunnrenteskatten baseres på normpris med grunnlag i børsprisene, og ikke faktisk oppnådde priser.

Et bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.

Forslaget ble sendt på høring med frist 4. januar 2023, samtidig som skatten ble innført fra 1. januar 2023.

Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.

Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.

Næringen har protestert kraftig, og flere selskaper avventer en del av sine investeringer til det blir mer klarhet rundt detaljene.

– Jeg håper derfor inderlig at regjeringen og Stortinget vil lytte til næringen og kystkommunene, og velger et annet skattenivå og en mindre skadelig modell for skattlegging av den norske havbruksnæringen, slik at vi også i fremtiden kan bidra til økt sysselsetting i Kyst-Norge, tilføyer han.

Mowi vil fortsette å investere i hele verdikjeden for å styrke veksten i selskapet, og ser for seg et investeringsbudsjett på 370 millioner i 2023, hovedsakelig i oppdrettssegmentet.

– Investeringer i postsmolt postsmoltPostsmolt er navnet på fisken fra den er tilvendt et liv i sjøen og i den første tiden i påvekstfasen ved sjølokaliteten. Ved å produsere postsmolt opp mot 600 gram på land oppnås både at fisken blir mer robust, samt at produksjonstida i sjøen blir vesentlig kortere i Norge som allerede er igangsatt vil fortsette, men alle nye postsmolt-prosjekter er dessverre satt på vent i kjølvannet av grunnrenteforslaget med sitt uholdbare skattenivå, i tillegg til usikkerhet om rammebetingelsene, sier Vindheim.

Usikkerheten rundt skatten førte til at oppdretterne meldte om et nærmest dødt kontraktmarked for 2023, men kontraktnivået ligger nå likevel på 30 prosent for Mowis norske laks i første halvår. Kontraktsprisene er samtidig vesentlig høyere.

Les også Tallslipp fra laksegigantene: – Blir et spesielt kvartal med skattetilpasninger

Mowi, som er verdens største oppdretter av atlantisk laks, har en markedsverdi på nær 93 milliarder kroner, etter en nedgang på 25 prosent det siste året knyttet til grunnrenteskatten.

I forkant av dagens tall anbefalte 13 av 17 analytikere kjøp av Mowi-aksjen, mens de resterende 4 var nøytrale, ifølge Bloomberg.

Milliardæren John Fredriksen er største eier i Mowi.